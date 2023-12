Dayana Jaimes reveló cómo pasa la Navidad desde la muerte de Martín Elías

Seis años han pasado desde aquel fatídico 14 de abril del 2017, una fecha que Dayana Jaimes no olvida, así como tampoco sus seguidores, cuando uno de los mayores exponentes de la música vallenata, Martín Elías, tuvo un final que nadie se esperaba, pues aún le quedaba talento, voz y alma por entregar a su público.

Recientemente bajo la dinámica de preguntas y respuestas en la red social de Instagram la periodista ha respondido uno de los cuestionamientos de los miembros de su comunidad digital en la que le interrogaban en la que se lee “¿Cómo celebras Navidad desde que Martín no está?”.

Ante esto la viuda de Martín Elías lejos de inmutarse de inmediato aprovechó la oportunidad de contestar al respecto diciendo los días que comparte ahora con su familia y cómo era el itinerario en esas fechas con el fallecido cantante.

“Para mí estas fechas son súper importantes pasarlas en familia, en familia rodeada de mis seres queridos. El 7 aquí en mi casa siempre hacemos cena, el 24 igual, cenita, repartimos los aguinaldos, vienen mis papás. El 31 me voy a la casa de mis papás, pero es lo que normalmente hago, y que también, incluso cuando Martín estaba conmigo lo que hacíamos eres eso, los 7, bueno los 7 siempre estaba como Martín por viajando por ahí tocando. Y los 24 en mi casa y los 31 un ratico en mi casa y después estar otro rato con la familia de él”, dijo Dayana Jaimes.

Los recuerdos de Martín Elías

En septiembre del año 2022 Dayana Jaimes publicó un audiovisual recordatorio con algunos de los momentos más significativos desde la muerte de Martín Elías. El mcual desató la emotividad en toda su comunidad digital.

El video lleva por título “Cosas que han pasado desde que te fuiste”, el cual aparece en texto sobre una de fotografías más icónicas del fallecido cantante. Seguidamente aparecen otras, pero en las que la protagonista es su hija Paula y en las que se puede leer a detalle lo que Dayana Jaimes quiso compartir.

“Paula se graduó y está en la primaria, tuvo su primer recital de canto y pensé mucho en ti. Tu compadre se casó y Paula fue su damita. He superado el miedo a los aviones, aprendí a administrar lo que tanto querías. Me gradué de la maestría que tanto quería. Paula ama a Martincito y conoció sus raíces, aprendió a tocar piano. No ha sido fácil, pero Dios siempre ha estado con nosotras. 👩‍👧 🫶 📸 “.