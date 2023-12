Así se vivió el increíble concierto de Roger Waters en Bogotá

Frente a más de 20 mil asistentes, el fundador y exintegrante de Pink Floyd, Roger Waters, hizo vibrar los suelos de Bogotá.

Como parte de su gira ‘This is not a Drill’, Waters interpretó clásicos como ‘Comfortably Numb’, que dio inicio a su show, ‘Money’ que para este evento fue interpretada por el guitarrista norteamericano Jonathan Wilson, y la infaltable ‘Another Brick in the Wall’.

Como era de esperarse, fue un concierto lleno de mensajes que gritaban parar el genocidio en Gaza, recordar a la humanidad que los derechos deben ser para todos y un aparte para los colombianos por la última elección presidencial.

Roger Waters, en vivo desde el Coliseo MedPlus de Bogotá (Juan Pablo Pino)

