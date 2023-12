De niña famosa a mamá, así se ve Melody, del ‘Baile del gorila’ en la actualidad

Una generación completa recuerda a Melody, la pequeña niña que enamoró con su belleza y puso a bailar a todos con su éxito musical, ‘El baile del gorila’ en el 2001, canción con la que aún muchos disfrutan y bailan en reuniones familiares y fiestas. Ahora, que tiene 33 años de edad, sorprendió a sus seguidores al revelar que su vida tendrá un giro que la tiene muy emocionada.

En medio de la noticia compartida, la cantante causó dudas entre quienes siguen su carrera, puesto que ella mantiene su vida personal en privado y al margen de su vida profesional y distante de los medios de comunicación, por lo que no se conoce quién es su actual pareja, desde que dejó saber en el 2021 que terminó su relación con el actor Gabriel Coronel con quien duró tres años.

Melody anunció su embarazo

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción!!! Viene bebé a bordo!!!”, comenzó diciendo la cantante en un video publicado en su cuenta de Instagram en el que anunció la felicidad que siente, a pesar de posar sola y no mostrar a su compañero o padre del bebé que viene en camino.

“Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más! Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mi!!”, complementó Melody mientras revelaba su embarazo al posar frente a la cámara con una batola cerrada, la cual abre para dejar ve su avanzado estado de gestación cuando incluso posó de medio lado para mostrar su barriguita y finalizar con un particular baile con el que rió para compartir su alegría.

