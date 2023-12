Aliste su sartén ‘GuchiGuchi’ para cocinar junto a Frede Brocha y su nuevo libro

El grupo editorial Penguin Random House, y el creador de contenido, Frede Brocha, prendieron la “llama de la engordación”, para que recuerde a su expareja de una manera diferente, apaciguando el rencor y los malos momentos con un tratamiento deliciosamente efectivo, la cocina. Todo esto mediante el libro ‘Recetas más fáciles que tu ex’, un recetario en el que Alfredo Briceño, nombre de pila de este influenciador venezolano; trasladó al papel la alegría, expresiones, colores y talentos del ‘Cocinero Ricardisimo’, como alguno los conocen en internet.

“La pasión por la cocina detonó cuando me mudé aquí a Colombia en el 2017. Para ese entonces no sabía cocinar nada, ya que siempre mi mamá me ayudó a hacer mi comida; pero cuando llegué acá y me tocó hacer mi primer arroz, que por cierto quedó horrible, fui incursionando y fui aprendiendo, porque o lo hacía o me moría de hambre”, fueron las palabras de Briceño en entrevista a Publimetro Colombia, en las que relató su llegada a Medellín, urbe en la que sus amigos de trabajo le hicieron ver que tenía un talento innato para cocinar.

“Poco a poco me fui dando cuenta que tenía la misma sazón que mi madre, ya que ella era cocinera y descubrí que tenía el don cuando los compañeros de la empresa en la que trabajaba, me pedían un ‘poquito’ de lo que llevaba en la ‘coca’ del almuerzo”, añadió.

No se lo puede perder: “Privilegios de la silla azul”: Abuelita enterneció las redes con ‘polita’ en mano y baile navideño en TransMilenio

¿Cómo consolidó a este personaje al que muchos llaman cariñosamente La Unicornia?

“‘Frede’ es un diminutivo de mi nombre, Alfredo; y ‘Brocha’, deriva de mi carrera profesional y gustos de infancia, ya que soy diseñador gráfico, y de pequeño también pintaba. Más que un personaje es otra parte de mí que no conoce todo el mundo, y al ver el ‘boom’ que ha tenido este papel en las redes sociales, decidí que tenía que hablar así, por el hecho de que siento que en otro contexto me podrían mandar a callar”, afirmó el ‘Elegido por San Buenardo’, quien nos reveló algunos detalles inéditos de la manera en que realiza sus videos para la web:

“Yo hice un par de cursos de locución para radio, hice uno básico y uno comercial; entonces, cuando prendó una cámara, mi álterego sale, ya que las voces que ustedes ven en vídeo se graban a la par de las preparaciones, no es un ‘voz en off’. Siento que cuando estoy en la cocina las emociones afloran y cada detalle amerita ser descrito con el cariño que se merece”, afecto y amor que también traslada a sus colegas de cámara como su sartén ‘ChuchiGuchi’ y sus brillantes ‘letriras F y B’.

“Me gusta darle nombre a mis utensilios y algunos ingredientes para darles un punto distintivo. Considero que la ‘Lechira de unicornia’, la ‘ollira de mala muerte’ y mis otros elementos de trabajo, deben ser más que eso, objetos, deben ser parte de mí. Todos deberíamos tenerle amor a estas cosas, ya que las delicias que preparamos con ellas nos dejan recuerdos inolvidables con la pareja, familia y amigos”, enfatizó.

También puede leer: ‘Los Cantores’ Koko y Koronel revelan detalles de la millonaria demanda que enfrentan por usar el collar de arepas

¿Por qué este título tan curioso?

“He tenido varias experiencias amorosas fallidas; y desde que empecé a cocinar se me hizo muy fácil hacerlo, y pues siento que todos deberían medírsele a los fogones, ya que es algo que todo podemos hacer. Y pues lo combine con mi ex, porque es muy fácil. Yo hice todas las ilustraciones que hay en el libro y también participe en los aspectos del diseño. Todo esto que ustedes ven, siento que nos conecta, porque el color es muy importante para la vida, al igual que los sabores; es un contraste de lo visual con el resto de sentidos”, argumentó Frede Brocha.

¿Qué consejos le darías al que se le mida a seguir tus recetas?

“Dos consejos, primero no tenerle miedo a la cocina y segundo tratar de mejorar y no juzgarse; el hecho de que se te pegué un huevo, o se te quemé algo, no significa que no sirvas para esto”, comentó esta figura digital que supera los trece millones de seguidores en TikTok.

“Este libro está lleno de ilustraciones que ayudan a que las elaboraciones sean más entendibles; además, si alguien que no conozca mi contenido en redes se le mide a seguir estas “recetas más fáciles que tu ex”, tendrá una explicación detallada de pasos, y un glosario de todas las palabras que yo uso en mis videos. Y tanto seguidores como nuevos lectores tendrán la certeza de que yo estoy allí, acompañándolos en cada preparación”, añadió.

Y como no sentirse acompañado al momento de ponerse el delantal, si al abrir este libro tendrá a un ‘pana’, que no solo le dará el nombre a sus platillos, también los acompañara con jocosas frases que le generaran más carcajadas que las que le provocó su ex en su momento, como: Pan para muffins, “infladitos como el ego de mi ex”; Sandwich doble queso fundido, “se estira como la cara de tu suegra”; Aros de calamar, “crocantes como mi espalda en la mañana”; Alitas picantosas, “más picantes que chisme de pueblo”, entre otras.

Esto le puede interesar: Conozca la historia familiar detrás del ‘Comedor privado de Adán’, una de las cocinas ocultas más reconocidas de Bogotá