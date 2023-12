“Ténganlo claro”: Yeison Jiménez advirtió sobre posibles problemas en sus próximos conciertos

Yeison Jiménez decidió pronunciarse a propósito de una serie de complicaciones que ha tenido en algunas de sus más recientes presentaciones, por lo que ha optado por tomar algunas medidas para evitar inconvenientes en su itinerario. Sin embargo, esto podría afectar a sus fanáticos de manera indirecta.

El cantante ha demostrado en más de una oportunidad lo mucho que le gusta interactuar con su público durante sus presentaciones, invitando a subir al escenario a algunos de sus fans, tomándose fotos durante sus presentaciones y recibiendo regalos que le lanzan sus aficionados, siempre con una sonrisa en su rostro.

Sin embargo, de cara a las fiestas decembrinas, el cantante les informó a sus fanáticos que tiene una agenda sumamente apretada. Y si bien esto es algo de mucho provecho para él, al final también puede convertirse en un inconveniente.

Y es que el joven aclaró que debido a algunos fallos en la organización de los eventos en donde se presenta, puede terminar sus presentaciones más tarde de lo planeado, algo que puede repercutir en los horarios del resto de sus conciertos programados.

“Normalmente hay artistas que en el inicio de la noche llegan tarde y a los artistas del fin de la noche les quieren cobrar ese tiempo. Yo cuando tengo un solo show yo no tengo problema yo me parcho me tomo un aguardiente”, empezó a narrar Yeison Jiménez en una de sus historias.

Yeison Jiménez tomará medidas contundentes para evitar retrasos en sus shows

A propósito de estos precedentes, el artista les comunicó a los organizadores que lo contratan que debido a sus otros compromisos solo estará ofreciendo su presencia durante el horario pautado, sin extender su estadía debido a que debe cumplir con otros compromisos.

“Quiero avisarles a todos los alcaldes, a todos los empresarios, a todo el mundo que si yo tengo otro show lastimosamente voy a hacer correr el tiempo. Ténganlo claro y les aviso de una vez a todos mis seguidores”, dijo contundentemente Yeison Jiménez.

En la misma historia, el cantante se mostró muy molesto por el hecho de que lo tenían esperando por más de una hora para iniciar su presentación, en especial cuando tenía otro compromiso en pocos minutos.

“Es muy triste llegar a las 10 de la noche a un show que tenía a las 10:30. Son las 11:45 y tengo otro show que el horario es hasta las 2:30 de la mañana. Si me toca cantar 15 minutos, voy a cantar 15 minutos porque esto se sale netamente de mi responsabilidad”, concluyó el colombiano.