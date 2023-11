Yeison Jiménez mostró el cambio físico que tuvo tras pasar días enfermo

Yeison Jiménez sigue sumando éxitos a su carrera musical que lo consolidan como uno de los mejores exponentes de la música en Colombia y es que cada presentación del intérprete de ‘Ya No Mi Amor’ se llena de las más sinceras ovaciones.

Ahora, recientemente en una de sus historias en la red social el cantante ha publicado un video en el que ha contado la situación por la que está atravesando desde hace unos días atrás.

“Buenos días a todo el mundo, me reporto sin novedad contándoles que después de 10 días enfermo bajé como unos cuatro kilos, obligatoriamente, porque obviamente no me quería enfermar, y no les conté que estaba enfermo, pero ya no estoy enfermo. Los quiero mucho, besitos”, cuenta el cantante Yeison Jiménez grabándose sin camisa frente al espejo y mostrando cómo luce su cuerpo tras la enfermedad que no detalló cuál era.

Pese a estar enfermo el cantante decidió cumplir con sus compromisos de presentaciones musicales tal como se ve en los recientes posts de su red social Instagram.

Es de recordar que días atrás el intérprete de ‘Hasta La Madre’, ‘Vuelve Y Me Pasa’ y ‘Para Los Dolidos’ se había mostrado en una publicación desde una playa en Cap Cana en la República Dominicana con la frase “¡Aquí pienso pasar muchos días de descanso en un par de años! 🤩 🫰🏼 (PDTA recuerden que soy cantante no entrenador jajaja y de verdad me encanta como veo siempre) 😈”.

Pero tras la publicación parte de la comunidad digital del cantante se volcó al post a llenarle de muchas críticas con respecto a su cuerpo. “Mucho amor propio para montar una vaina así”, “Le falta mucho gym 😮”, “Y esoo que está metiendo barriga ja ja ja ja” y “Se va ahogar. Respire”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Yeison Jiménez.