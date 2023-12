“No me parecía chistoso”, Majida Issa y el incómodo momento que vivió en grabaciones con un compañero

La actriz Majida Issa hace parte del grupo de actrices colombianas que más recordación ha generado por sus diversas interpretaciones en teatro, cine y televisión, además de destacarse por su imponente voz, tanto que hace parte del proyecto musical ‘Planchando el despecho’, junto a las cantantes Marbelle, Ilona y Yolanda Rayo, lo que la mantiene vigente mientras sus fans la recuerdan por sus papeles en ‘Leandro Díaz’, ‘Noticia de un secuestro’, ‘Enfermeras’, ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘Lady, la vendedora de rosas’, entre otras producciones en las que incluso dejó saber que no todo ha sido color de rosa, sino que ha enfrentado algunos momentos incómodos con sus compañeros de grabación.

Fue en una de las entrevistas de Juanpis González que la actriz reveló y narró el incómodo momento que vivió en una producción por culpa de uno de sus colegas que no permitió en repetidas ocasiones que ella realizara la escena donde tenía que darle respiración boca a boca al personaje de su compañero.

“Teníamos que hacer una escena en la que yo le tenía que dar respiración boca a boca y el actor empezó a hacer cosas para mamarme gallo, para joder. Teníamos que ensayar la escena importante. Yo tenía que acercar mi boca a él cada vez que ensayábamos y él empezó a soplarme dentro de la boca, a meterme la lengua, a tratar de besarme y le dije: compañero, no lo hagas más”, comentó Majida.

A pesar del comportamiento incómodo de su colega, a quien llamó “Jorge” en medio de su entrevista, ella tuvo que ingeniárselas y evitar a toda costa que él intentara introducir su lengua en su boca, por lo que gracias a un chicle, no perdió la esperanza, e intentó al escena de nuevo.

“Le decía que era incómodo, que no me parecía chistoso y como él seguía, ya íbamos a grabar, pedí un chicle y me lo pegué en el paladar. Si el sopla o mete la lengua le va el chicle y tenemos que cortar la escena porque ya le había advertido”, acotó la actriz.

A pesar del mal momento vivido, todo terminó entre risas, puesto que al hombre no le importó el reclamo de su colega y terminó recibiendo el chicle en su boca.

“No sé él cómo cuenta la historia, yo lo quiero mucho... Es un tema del que él y yo nos reímos mucho hoy en día. Lo amo con todo mi corazón y es un gran amigo mío. Yo lo amo. Es un hombre casado, yo lo respeto”, finalizó entre risas Majida Issa.

