“No me habla”: Ozuna contó el regaño que se llevó de Karol G

Una de las canciones más esperadas del cantante Ozuna es la versión remix del tema ‘Hey Mor’ la cual es una colaboración con Feid, y que para su nueva edición tendría a Karol G como invitada.

Se suponía que la nueva versión vería la luz meses atrás, pero ahora el cantante de ‘Se Preparó’ ha salido a aclarar qué fue lo que pasó con la canción y lo que hizo en ese momento que desató el desagrado de la colombiana. Y es que por medio de su red social Instagram el cantante hacía un live en el que habló de la situación de manera jocosa sobre lo ocurrido.

“‘Hey Mor’ con Karol, nunca va a salir, Karol no quiso salir, Karol me regañó una vez que subí un preview, me regañó, me sentí regañado, lloré, sufrí, y no lo sacamos. Me regañó Karol me dijo de todo ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo”, comentó Ozuna haciendo pucheros.

Es de recordar que la canción ‘Hey Mor’ se estrenó el pasado 13 de octubre del año 2022 y desde entonces acumula en el canal de YouTube más de 317 millones 997 mil visualizaciones y Spotify se acerca a los 830 millones de reproducciones.

Nueva colaboración de Ozuna y Shakira

Meses atrás Shakira sorprendió a todos al colaborar con Ozuna en lo que fue el sencillo ‘Monotonía’ el cual fue el dardo previo a la estocada que lanzó con Bizarrap. Ambos hicieron una dupla que gustó y tal parece que habrá más, ya que el puertorriqueño confesó que tienen otra canción que saldrá próximamente.

“Corrí para Miami, me metí al estudio, la grabamos de una. Me encantó colaborar con Shakira, tiene magia el video, una mujer de la que aprendí mucho lo que es la disciplina, el trabajo, la corrección, la perfección, de ahí salí con otra mentalidad. Y aprendí mucho además que hicimos un gran éxito y tenemos otro que no ha salido todavía, pero va a salir próximamente y como te dije colaborar con Shakira es magia e hicimos click para hacer muchos temas”, confesó Ozuna.