Karol G respondió a tiradera de Bad Bunny

Los conciertos de Karol G en Medellín han marcado un antes y un después dentro de su carrera, pues todo el aparataje para dar un espectáculo impactante, subir al escenario a artistas de talla internacional a interpretar sus colaboraciones y el despliegue tecnológico lo han hecho ser calificado por el público como el inolvidable show del 2023.

Puede leer: Carlos Vives confesó lo que de verdad pasó con Shakira en su presentación en Miami

Dentro de las pausas ‘La Bichota’ se dirigió al público presente, así como los que eran testigos del espectáculo en vivo desde diversos puntos de Antioquia, y entre esos momentos hubo que representa la respuesta a la tiradera que Bad Bunny le lanzó en su último disco.

“Entiendo que pueden haber bichotas en el mundo, pero de aquí es la verdadera bichota papi” — Karol G

Es de recordar que el puertorriqueño Bad Bunny lanzó su más reciente producción discográfica que lleva por título ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’ y que se compone de 22 canciones.

Precisamente en el tema ‘Vuelve Candy B’ hay una frase en la que dice que “Vengo de PR de donde son las verdaderas bichotas”, lo que desató en su momento la crítica al puertorriqueño, ya que sin nombrar a Karol G no había dudas que se refería a ella.

Las otras tiraderas de Bad Bunny con la respuesta de J Balvin

Sin embargo, no fue la única tiradera del cantante ya que en el tema ‘Los Pits’ en el que hay un guiño a la canción de Shakira con Bizarrap en la que se escucha “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar, Papá Dios me ayuda sin tener que madrugar”.

Otro de los temas es ‘Thunder y Lightning’, que es una colaboración con Eladio Carrión, en el que se refiere a J Balvin con la frase “ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

Ante esto J Balvin respondió hacer poco desde la Esfera de Las Vegas, con la frase “J Balvin doesn’t need more friends” que traducido al español quiere decir “J Balvin no necesita más amigos”. Esto acompañado de un número “+ 1 917 – 920 – 5445 " que es un código de Nueva York.