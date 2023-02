“Fueron casi tres años”: María Manotas reveló detalles de su proceso de separación con Alejandro Riaño

María Alejandra Manotas es una arquitecta y empresaria que hace pocos meses fue noticia por su separación del humorista, actor Alejandro Riaño. Actualmente, la expareja tiene una muy buena relación todo por bien de sus tres hijos, Agustín, Matilde y Antonio. Sin dejar de lado que desde hace algún tiempo ambos andan muy enamorados y disfrutando de sus nuevas relaciones, siendo esta una nueva etapa de sus vidas.

La vallecaucana estuvo en el programa ‘Día a Día’ hablando sobre el empoderamiento femenino, siendo este un tema nada fácil de tratar, pues intervienen varios factores. Sin embargo, quiso hablar un poco sobre su proceso de separación en donde dejó claro que su relación con Riaño venía atravesando varios problemas desde hace varios años.

María aseguró que fueron tres años en donde intentó junto a su expareja tratar de que su matrimonio funcionara no solo por el cariño que existía entre ellos sino que también, en aquel momento por su hija Matilde. En medio de esto, la arquitecta aseguró que llegó su segundo embarazo, esta vez de gemelos quienes se convirtieron en un motivo más para luchar por su familia: “Cuando hay hijos, pues las mujeres o las parejas tratan de seguir luchando, uno lo piensa porque uno quiere tener la familia a la que está acostumbrada”.

Seguidamente, la expareja del famoso comediante indicó que esta experiencia también fue discutida durante la terapia psicológica. Teniendo en cuenta que sus padres estuvieron casados durante toda la vida, pero no eran tan felices como en su niñez lo imaginaba, gracias a esta situación Manotas enfatizó que logró entender por qué las personas no deben quedarse en los mismos ciclos: “No se puede normalizar vivir en ese vacío en esa tristeza”.

La arquitecta reveló algunas experiencias como cuando no recibió el saludo esperado, o cuando él no estuvo en el momento esperado o quizás no llegó a la hora que ella deseaba. La arquitecta aconsejó a quienes se encuentran atravesando este tipo de situaciones para que no las normalicen ni se sientan juzgadas, ya que termina siendo un tema social y cultura “porque me van a señalar”.

María finalizó sus declaraciones asegurando que su separación fue un proceso que se va construyendo por dentro, sus temas personales, su carrera, de qué va a vivir el tiempo con sus hijos hasta que un día dijo ya no más. Además, dejó claro que a veces se idealiza mucho a una persona, donde la culpa es de quien tiene estas acciones, pues no se permite ver tal cual es el otro.