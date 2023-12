Critican a Alina Lozano y Jim Velásquez por mostrar un “asqueroso” video en el baño

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron a desatar polémica en las redes sociales, pero en esta oportunidad no fue por su relación sino por un video muy íntimo en donde se muestra cómo es la dinámica de la actriz para ir al baño mientras su esposo la apoya con algunas dificultades que se le presentan.

El par de colombianos ha generado polémica desde que se hizo oficial su relación, en especial por la diferencia de edad entre ellos, siendo de casi 30 años. A través de una gran cantidad de comentarios, ambos han sido el blanco de las críticas por protagonizar diferentes escenas románticas, algunas más subidas de tono que otras.

Puede leer: ¿Le dio cantaleta de mamá? Alina Lozano protagonizó discusión en medio de la celebración de su boda con Jim Velásquez

Es por eso que la pareja también se llenó de malos comentarios cuando anunciaron su compromiso y durante la celebración del día de su boda, generando opiniones divididas entre aquellos que condenaban esta unión y los que tildaban de falsa toda la ceremonia.

Pero tal parece que las cosas entre ellos van muy en serio, al punto de que ya comenzaron a vivir en pareja en un apartamento que le regaló el joven a su esposa. Sin embargo, no todo es tan lujoso como se pinta, ya que la propiedad se encuentra en obra gris.

A propósito de esto, la pareja parece estar pasando algunas dificultades para adaptarse, como en el caso de Alina Lozano quien tuvo algunos problemas para ir al baño, debido a que esta habitación no tenía puerta.

En el clip se puede ver a Jim Velásquez apoyando a su esposa utilizando una manta para cubrir la entrada del baño mientras ella está sentada en el inodoro, generando ruidos intestinales en el proceso. Pero las cosas se complican cuando descubren que no tienen papel higiénico y deben improvisar un bidet con la ayuda del lavamanos.

Lea también: Él es el apuesto hijo de Alina Lozano que poco comparte en sus redes sociales

Internautas criticaron el “asqueroso” video de Alina Lozano y Jim Velásquez

A propósito del clip compartido por los recién casados, algunos usuarios de Instagram decidieron arremeter en contra de ellos al resaltar lo incómodo del contenido, indicando que después de su matrimonio perdieron el norte al momento de producir videos.

“No me da risa. Más bien no me provoca nada”, “Que vaina más asquerosa parce, no suban sus intimidades”, “Se acabó la magia desde que se casaron, ya no son interesantes”, “Qué feo... Eso no se muestra” y “La actuación más burda de todas” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Alina Lozano y Jim Velásquez.