“No sabía cómo manejarlo”, Andrea Valdiri recordó la situación de violencia que enfrentó en su casa y que por poco le quita la vida a su mamá

Andrea Valdiri ha sido todo un fenómeno en las redes sociales desde que se dio a conocer con su talento como bailarina, haciendo varias interpretaciones de los éxitos musicales de artistas nacionales e internacionales, por lo que como soledeña consolidó una importante comunidad que poco a poco la fueron apoyando con su personalidad histriónica y sus contenidos enfocados en el entretenimiento, puesto que le gusta interpretar personajes y lograr una producción digna de película para sus videos y fotografías.

A pesar de lograr el éxito en redes sociales, su vida personal no ha sido tan próspera, puesto que se ha caracterizado por ser madre soltera de Isabella, al revelar que el padre de la niña falleció, luego su sonado noviazgo con el cantante Lowe León terminó en un embarazo, pero su relación finalizó entre discordia y hasta disputa legal por una prueba de ADN.

Su oportunidad en el amor con el creador de contenido, Felipe Saruma, parecía que era la vencida, puesto que se casaron y él hizo las veces de padre para Isabella y Adhara, pero en las últimas semanas confirmaron que decidieron, por el bienestar de los dos y por el amor que se tienen, terminar su matrimonio.

Y según dejó saberlo, fue víctima de maltrato en su infancia junto a sus hermanas y su madre, Carmen Valdiri, puesto que las adicciones de su padre y la falta de recursos económicos generó problemas que marcaron su vida familiar, por lo que la señora Carmen abrió su corazón en una entrevista con el Canal Caracol, dijo:

“Tuvimos un matrimonio, en un principio, normal. Con el tiempo, las cosas cambiaron por el alcohol y la droga. Cuando la droga entra a un hogar, lo destruye, es un demonio, y yo no sabía cómo manejarlo. Me tocó aguantar muchas cosas, golpes a mí y a mis hijas, borracheras, escándalos. Eran golpes serios que me mandaban a la clínica, y Andrea también terminó allá por lo mismo”.

Incluso, Andrea Valdiri tuvo que buscar la manera de encontrar los recursos económicos para costearse sus estudios.

“Me tocó acercarme a la universidad por medio de una beca. Recuerdo que cuando el entrenador de fútbol me vio, me pidió que corriera. Después de una prueba, me aceptó en el equipo y me otorgó una beca completa. Solo tuve que pagar unos 50 mil pesos por los papeles”, acotó la bailarina barranquillera.

