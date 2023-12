“A mí no me ha tocado el patriarcado nunca”: A Carlos Vives lo están ‘funando’ en redes por dicha frase Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Carlos Vives ha sido uno de los cantantes colombianos que junto a Shakira, Juanes y Aterciopelados en los años 90 y los 2000 dejaron el nombre de Colombia en alto en diferentes escenarios del mundo, convirtiéndose en los mayores referentes de las siguientes generaciones de artistas del país.

Una de los temas más comentados dentro de la industria ha sido el papel y los retos de las mujeres en la música como compositoras, cantantes, productoras y gerentes de disqueras. El machismo y la preferencia de algunos hombres para trabajar y visibilizar a otros siempre ha sido una realidad. Enlazando el tema de igualdad, feminismo y música, Carlos Vives se encuentra en el ojo del huracán por sus más recientes declaraciones.

Están ‘funando’ a Carlos Vives en redes por opinar sobre el patriarcado en emisora

“Hablan de patriarcado ¿Dónde queda eso? a mi no me ha tocado el patriarcado”, mencionó. Así mismo comentó sobre el rol de la mujer, haciendo que la polémica solo aumentara “El rol de la mujer es halando, porque la mujer es la que va adelante, por lo menos yo vi así a mi abuela, la que sacaba las cuentas era mi abuela”.

Eso hizo que los comentarios en la red social ‘X’ no se hicieran esperar “no me ha tocado el patriarcado” procede a decir cuál es el lugar de la mujer”, “Qué pereza esos señores que no quieren aprender.”, “Carlos Vives siendo Carlos Vives”, “Con razón margarita de francisco lo dejó”; mencionaron.