“No es que ella esté herida porque sí”: Carlos Vives confesó lo que más le sorprendió de la separación de Shakira

Carlos Alberto Vives mejor conocido como Carlos Vives es uno de los cantantes más famosos, convirtiendose desde hace un buen tiempo en uno de los pioneros del vallenato en Colombia, llevando su música a diversos lugares del país y del mundo, y por ende, siendo galardonado en diversas ocasiones en los Premios Grammy y también en los Grammy Latinos. Pero, más allá de su talento en la música, también ha sabido consolidad diferentes amistades, entre ellas con la barranquillera Shakira y tanto ha sido su cercanía que terminó revelando detalles de la separación de la artista con su expareja Gerard Piqué.

Y es que además de encender las fiestas decembrinas con uno de sus álbumes más exitosos ‘Los Clásicos de la Provincia’, realizando colaboraciones con Ryan Castro y Juanes. Además, del concierto que estará teniendo lugar el próximo 15 de diciembre en la capital colombiana, en medio de su gira de medios, el samario fue invitado a la emisora ‘Bésame’ dando a conocer diversos detalles sobre su vida y quienes lo rodean, dejando claro el amor por la música, su familia y también las sorpresas que ha tenido en algunos de sus conciertos.

Lo cierto es que Carlos y Shakira resaltan la fuerza amistad que han podido construir a pesar de la distancia y por ende, la admiración que se tienen, pero sin duda, la difícil separación de la barranquillera no pasó de largo. Tanto así que indicó que la mayor sorpresa que se llevó en Europa fue descubrir que la gente toma las separaciones como algo pasajero, ya no es importante y que no es lo suficientemente valorado: “Para las mujeres colombianas, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, es decir, no es que ella esté herida porque sí”. Asimismo, destacó que en medio de este complejo proceso ella no fue la única, pues también el dolor de sus dos pequeños resulta siendo otro de los elementos más importantes.

“Eso es muy duro, además se metieron con una mujer que es muy creativa”, agregó en medio de risas. Asimismo, Vives aseguró que él también sabe el dolor de una separación, pues muchas veces la gente e incluso diversos medios de comunicación hacen ver sencilla esta etapa, cuando realmente resulta ser todo lo contrario. Finalmente, el intérprete de ‘Volví a nacer’, aseguró que más allá de su amistad, el respeto y el buen ejemplo que busca dar e incluso su representación colombiana fuera del país resulta siendo lo más importante.