“Inconscientes e irresponsables”: Carolina Acevedo se ‘emberracó’ con Avianca tras quedar ‘varada’ en El Dorado

La actriz y ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, Carolina Acevedo, decidió mostrar su inconformismo respecto a los servicios ofrecidos por la aerolínea Avianca, luego de que su itinerario de viaje se viera afectado por un suceso inesperado. A la ibaguereña se le sumaron varios usuarios que se identificaron con su problema.

Semanas atrás, ‘Caro’ le mostró su alegría a sus más de 880.000 seguidores en Instagram, al decidir darse unas merecidas vacaciones junto a su pareja Lucas Jaramillo. Ambos ‘chicanearon’ en sus redes el paradisiaco destino que visitaron, la Laguna de Bacalar, ubicada en el estado mexicano de Quintana Roo.

Pero el deseo de continuar con sus viajes y aventuras se vio detenido recientemente, luego de que Acevedo, presentara inconvenientes con uno de sus vuelos en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá; luego de que cancelaran su pase a bordo sin previo aviso.

“Está terrible esto, Avianca. Son demasiados inconscientes e irresponsables, ¿Cancelar vuelos y no responder? Terrible”, fueron las palabras de la exparticipante del concurso culinario de RCN Televisión, las cuales iban acompañadas de una fotografía en la que se ven largas filas en la terminal aérea.

Estas queja contra la aerolínea, se suma a la realizada por la reconocida actriz Natalia Durán, quien le ‘cantó' la tabla a los funcionarios de esta compañía, luego de que presentara inconvenientes con las políticas para menores que viajan solos en un vuelo: “Avianca como todas las páginas, reconoce que es un menor y se hace el loco, el de la vista gorda, no le importa que la gente gaste su plata. Yo llamo para preguntar como se ejecuta la prevención para niños y me dicen que lo mande, que eso pasa, pero que ellos no se hacen responsables”, manifestó Durán en sus redes.

