“Es un circo”, J Balvin confesó por qué nunca le respondió a Residente

J balvin es uno de los exponentes del género del reguetón más importantes de todo el mundo gracias a sus éxitos musicales como ‘Mi gente’, ‘In da Getto’, I like it’, ‘Amarillo’, entre otras canciones que han llevado el nombre de Medellín a boca de sus seguidores, por lo que algunos de sus colegas han aprovechado su éxito para lanzarle ‘tiraderas’ y tratar de desprestigiarlo.

Es por ello, que el paisa dentro de un auto, aprovechó su cuenta de Instagram para agradecer a sus fanáticos por apoyarlo después de la polémica generada por Residente en su contra, especialmente cuando él no respondió a dichos ataques digitales porque según él, esa no es la energía que él vibra.

Y es que ahora que se convirtió en padre, J Balvin, el cantante se ha mantenido lejos de las polémicas y de los titulares, puesto que se ha enfocado a crear música y demostrar su talento con el más alto nivel artístico, por lo que no desconoce el proceso de cada uno de los cantantes de su género y enfatizó en que no hay necesidad de generar comparaciones, puesto que cada uno lleva su carrera a su manera y cada quien aporta a la música para que todos como colegas mantengan vivo el reguetón.

“Si se preguntan por qué no respondí es porque no vale la pena responder a eso, tengo que dar un ejemplo y por encima están mis valores y la ética, están por encima del negocio y no estoy para entrar en circo ni nada de eso, que no son mi vibra, gracias a los que no creyeron en esa falta narrativa”, expresó J Balvin en su video sobre la discordia que tuvo con Residente.

Sobre Bad Bunny, no se quedó callado y envió una pulla, puesto que vale la pena recordar, que este lo mencionó en su más reciente canción ‘Thunder y Lightning’ donde dijo: “Ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

“Y yo no soy amigo de todo el mundo, yo soy amigo del que se lo merezca, el resto son colegas y gente pasajera, son transferencias, con transaccionales, pero no son reales, me quedo con lo que soy, Jose hasta la muert3”, aclaró el paisa, puesto que cuando salió dicha canción quedó sorprendido porque consideraba al puertorriqueño su amigo.

