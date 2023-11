Natalia Ramírez confesó la dolorosa situación que vivía al irse de gira: “Ya lo superé”

Natalia Ramírez comenzó desde muy joven su carrera artística. Su primer papel lo obtuvo después de un casting para la telenovela “Quieta Margarita”, a finales de la década de los 80. Después de interpretar a Sarita participó en otras series dramáticas, siendo el de Marcela Valencia, en ‘Yo so Betty, la fea’, el que la catapultó a la fama mundial. Sin embargo, el éxito no siempre le traía momentos agradables.

La actriz se ha mantenido muy activa en las redes sociales, compartiendo anécdotas y análisis de las escenas memorables de la historia de Fernando Gaitán, transmitida hace 24 años por RCN. Años después del fenómeno en que se convirtió la producción colombiana, Ramírez se reencontró con sus compañeros para hacer obras de teatro como ‘El Diván Rojo’ y una versión de Betty (2017) en las tablas.

Fueron en esos momentos, en que la ex pareja de Armando Mendoza en la ficción se sintió dolida por no ser tomada en cuenta por el público que iba a ver el espectáculo.

“Hay una cosa que a Natalia le duele un montón, pero que ya lo tengo súper superado, pero me dolió mucho y es que nunca me pedían fotos, de hecho, nunca me piden fotos. Yo puedo estar en ‘El Diván’ o puedo estar con las chicas en junta otra vez, que si el ‘Cuartel de las Feas’, y vamos de gira y vamos hablando, a todos les piden fotos y a mí no”, relató la artista en el programa Placeres con Flavia.

En el video promocional de la conversación con la presentadora de televisión, Natalia se refirió a los comentarios en los que mencionan “que está vieja”. “Todos vamos para allá. Yo tengo 57 años y no me considero vieja todavía”, expresó Ramírez.