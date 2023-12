Juliette Pardau comparte cuál es su problema de salud: “No es normal vivir con hinchazón”

Juliette Pardau es una actriz venezolana que se ha ganado la admiración de miles de colombianos por sus interpretaciones en exitosas telenovelas. Además de hermosa, carismática y talentosa, la artista ha tenido una excelente trayectoria en otros países de Latinoamérica, pero decidió asentarse en Colombia para seguir con su carrera artística, siendo la ‘Tía Alisson’ su trabajo dramático más reciente.

A través de sus redes, la artista, de 37 años, mencionó que estaba atravesando por un problema de salud y pidió a sus fanáticos que le ofrecieran algunas recomendaciones para solucionarlo. También señaló a quienes la escucharon prestar mucha atención a ciertos síntomas que pudieran agravar el estado de salud.

Le puede interesar: Julián Román y su novia Juliette Pardau estarían interesados en ser padres por primera vez

“Quiero hacerles una consulta porque últimamente he sentido mucha hinchazón y sé que es un problema que muchos tenemos (...) Es que lo hemos normalizado, hemos normalizado esas largas horas, incluso días, sin ir al baño y he estado enfermándome al respecto, créanme no es normal vivir con hinchazón y estreñimientos crónicos”, expresó la artista en un video compartido en sus historias de Instagram.

En medio de las interacciones con sus seguidores, uno de ellos le propuso tomar un medicamento de venta en la droguería que aumenta el nivel de heces y mejora la flora intestinal.

Juliette Pardau La actriz pidió a sus seguidores algunas recomendaciones para enfrentar algunos problemas de salud. / Foto: Instagram @juliepardua

“Que maravilla que lo mencionan porque me lo habían recomendado un montón, pero yo no me había animado a probarlo, de hecho, en la grabaciones de ‘Tía Allison’ , varias veces entré en crisis y me dijeron que era la opción para mí”, recordó entre risas la novia del también actor Julián Román.

Otros le recomendaron probar con una talla de pantalón más grande a lo que Juliette respondió: “Lo he pensado, no crean, lo he pensado”.