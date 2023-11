¿Con ‘cacho’ igual que original? Shakira de ‘Yo Me Llamo’ hizo su propia ‘Music Session’ al estilo Bizarrap

Shakira Yo Me Llamo YouTube: Yo Me Llamo Shakira 2023

La novena temporada de ‘Yo Me Llamo’, se ha convertido en una de las más vistas en la historia del programa, debido al talento de los imitadores que llegaron a La Escuela este 2023; dentro de ellos la doble de ‘Shakira’, quien ha dado de qué hablar en las redes luego de sacar su propia versión de la Bizarrap Session 53, por lo que muchos fanáticos del programa creen que terminó su relación con ‘Elvis Crespo’.

A inicios de este año, el productor argentino y la cantante barranquillera, estallaron internet con el lanzamiento de esta ‘Session’, la cual, en la actualidad, acumula más de 650 millones de reproducciones en la plataforma YouTube. A sabiendas de la importancia de este tema, en el que se ve plasmada la ruptura amorosa de ‘Shak’, con el exfutbolista Gerard Piqué ; la concursante del reality musical, decidió dar a conocer su propia versión.

Aunque es una versión distinta de la canción original, Andrea Correa, nombre de esta participante, decidió postear un clip en su cuenta de Instagram, en donde le mostró a sus más de 95.000 seguidores que tiene lo necesario para ser el doble perfecto de su artista; y su talento fue valorado con cientos de comentarios en los que algunos se atrevieron a insinuar que la inspiración podría provenir de una posible ruptura con ‘Elvis’:

“Con esto se demuestra que ella debería ser la ganadora de ‘Yo Me Llamo’”, “Se me explotaron las neuronas de la emoción”, “¿Se habrá inspirado en Elvis?”, “En ocasiones creo que canta mejor que la original”, “Sencillamente impresionante”, y “Si la imita bien, pero nadie en la historia de ‘Yo Me Llamo’, ha ganado viniendo de otro país”, fueron algunas de las reacciones.

