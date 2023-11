“¿Tiene doble personalidad?”: comparan a Greeicy con ‘Hannah Montana’ por esta razón

Greeicy asombró a sus seguidores por una curiosa y emocionante publicación que realizó en su cuenta de Instagram, la cual llamó la atención de sus seguidores por diferentes razones. Y una de ellas fue debido el aparente parecido con el personaje de ‘Hannah Montana’ debido a un curioso detalle.

La cantante suele compartir todo tipo de detalles a través de sus redes sociales, presentado en el proceso varias de sus facetas: desde la profesional al mostrar avances de sus temas y videoclips, pasando por la familiar compartiendo escenas tiernas con su hijo, Kai, y su pareja, Mike Bahía, además de una más personal en donde deja ver detalles de su día a día.

También suele aprovechar este espacio para contar algunas divertidas anécdotas tanto personales como de su pareja, haciendo reír a sus seguidores en el proceso, dejando ver su faceta más divertida.

Pero en esta oportunidad las cosas tomaron un giro más serio, ya que Greeicy anunció que le tenía preparada una sorpresa a los bogotanos: un concierto de gran escala que presentaría una curiosa particularidad.

Y es que, en la publicación realizada en su perfil de Instagram, la joven contó que no solo sería una presentación de Greeicy, sino también de ‘Yeliana’, su alter ego.

Esta otra “personalidad” de la cantante salió a la luz a principios de este año junto con algunos de sus nuevos sencillos, dejándole saber a sus seguidores que este alter ego representaba aspectos diferentes de su ser “original”, todos estos expuestos en sus videos musicales y en sus temas, lo cuales se sienten un poco distintos.

Internuatas compararon a Greeicy con Hannah Montana

A propósito del nuevo concierto de la colombiana, varios usuarios de Instagram no dudaron en pronunciarse en la sección de comentarios de la publicación, con muchos de ellos manifestando su emoción por poder ver las dos facetas de la cantante sobre el escenario.

Sin embargo, otro grupo tomó un sentido distinto al indicar que el tema del alter ego les recordaba mucho a lo que hacía el personaje de Miley Stewart al transformarse en Hannah Montana en la serie homónima de Disney Channel, protagonizada por Miley Cyrus.

“Greeicy en su Hannah Montana Era”, “Entonces es oficial? Greeicy tiene doble personalidad?”, “Si no me lleva Greeicy, me lleva Yeliana porque soy amiga de las dos” y “Miley Cyrus mira a Greeicy con orgullo” son algunos de los mensajes que la artista ha recibido en su más reciente post.