“Pero no te vemos rescatando”: Las puyas a Amparo Grisales por su campaña a favor de los perros

Amparo Grisales

Amparo Grisales es una de las jueces del programa más visto de la televisión: ‘Yo me llamo’. Con su forma de emitir apreciaciones hacia los concursantes en el “Templo de la Imitación” se ha ganado la fama de ser “ácida” y sin pelos en la lengua cuando alguna presentación no logra erizarla. Sin embargo, “la diva” logró conquistar a sus seguidores con una noble acción.

Hace varias semanas, la actriz anunció que vendería gran parte de los atuendos que la ha acompañado a lo largo de su carrera artística con el fin de obtener recursos para rescatar y apoyar a los perros abandonados.

“Estoy compartiendo mi armario, que contiene mis prendas más exclusivas, las que me han causado gran emoción y deseo que también les transmitan esa sensación. Estas son piezas que he usado en ‘Yo me llamo’, así como en otras producciones, portadas y eventos de gala”, dijo Amparo.

Recientemente, la artista difundió imágenes de las mascotas en una granja en La Calera, donde son atendidos y reciben alimentos.

La publicación provocó reacciones encontradas entre los usuarios. Algunos cuestionaron su labor, señalando que no se le veía muy involucrada en la acción que dice hacer favor de los peluditos. “Pero no te vemos por ahí rescatando (...) ir de ciudad en ciudad rescatando, esterilizando, hacer campaña en contra de los maltratos crueles de perritos y gaticos, caballos, etc. Ojalá se echará”.

Pero no todo fueron críticas hacia Grisales. También hubo usuarios que valoraron su preocupación por tantos perros de la calle y que ella ayuda a través de otras personas. “Dios te siga llenando de sabiduría para seguir ayudando a esas mascotas abandonadas”; “Te amo, además de diva, una mujer empática y con mucho corazón”; “Uy Amparito, que bacana tu labor, no podría esperar menos de ti”; “Así Amparo no se unte directamente, ella tiene quien lo hace por ella, y por eso paga”, expresaron otros cibernautas.