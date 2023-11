Pipe Bueno ha sido parte de las nuevas generaciones de la música popular, ganando bastante reconocimiento no solo por ello, sino por tener una relación sentimental con la creadora de contenido y empresaria, Luisa Fernanda W, con quien se encuentra actualmente comprometido para poder decir “Si, acepto” en el altar.

La vida sentimental del cantante ha estado rodeada de mujeres bastante atractivas, llegando a tener una relación sentimental con la modelo Natalia Sánchez, la también modelo Jamila Dahabreh, y por supuesto su más sonada relación con la presentadora y modelo Jessica Cediel, con quien sus seguidores esperaban que llegaran al altar. Pero lo que pocos esperaban era que el cantante de música popular tuviera una relación con la sobrina de Cristiano Ronaldo.

¿Mejor que Luisa? Pipe Bueno contó cómo fue salir con la sobrina de Cristiano Ronaldo

En un reciente podcast Pipe Bueno contó detalles de dicha relación con la sobrina del ‘Bicho’ “Ese es el apellido de Cristiano ¿Qué va a ser la sobrina de Cristiano, o si?”, se llegó a cuestionar en su momento, además contó que lo invitó a la inaguración del hotel del mismo futbolista “Me mandaba fotos en el Yate, caminando en Miami. De pronto me dijo ‘¿Me vas a invitar a tu concierto? te voy a invitar a que vengas a Nueva York a la apertura del hotel de mi tío. Ahí yo empecé a relacionar todo eso que me había hablado”. Así mismo mencionó que se llegó a imaginar una relación y compartir un diciembre y las fechas especiales con el mismo Cristiano Ronaldo