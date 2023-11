Las redes sociales han permitido que se viralice cualquier tipo de contenido, bailes, eventos y hasta denuncias se han vuelto populares en redes sociales, sobre todo en TikTok, ya que su particular algoritmo permiten que este tipo de contenidos de viralicen más rápido. Además, ha permitido que cualquier persona haga tendencia a otros sin querer, pero que sin duda ha tenido una repercusión en sus vidas de manera positiva.

Te podría interesar: “El esposo está mucho mejor que ella”: Presentadora de ‘Día a Día’ expuso a su pareja, un especialista en neurociencia

Para muchos, su trabajo puede llegar a ser algo rutinario, aburrido y casi que obligatorio de cumplir para poder pagar sus obligaciones mensuales, pero otros, como este trabajador, han visto la oportunidad de trabajar y divertirse al mismo tiempo. Ese es el caso de este trabajador de Home Sentry, que al compás de merengue se encarga de la seguridad del almacén, revisando los bolsos moviendo la cadera.

Te podría interesar: “Quisiera tenerlo toda la noche”: Mujer calentó Yo me llamo dedicando poema erótico a César Escola y él la besó

Guarda de seguridad de Home Sentry despide a sus clientes bailando y se vuelve tendencia en redes

En dicho video los comentarios no faltaron “Guarda de seguridad de Home Sentry despide a sus clientes bailando y se vuelve tendencia en redes”, “Con esa aptitud del joven aumenta venta el almacén”, “Dónde es para ir a bailar con el guarda”, “Igual no creo que lo despidan, el almacén de ahorró un animador”. Y es que definitivamente el empleado demostró que la diversión y el trabajo no tienen por qué ir separados. Por otra parte el mismo empleado comentó que no fue despedido de su puesto y que sigue trabajando de manera regular en sus respectivos turnos, siguiendo sacar una sonrisa a los visitantes del establecimiento comercial.