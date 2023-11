Karen Sevillano enciende la polémica por exigencia a hombres con mujeres embarazadas

Karen Sevillano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa, sensualidad y jocosidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la creadora de contenido siempre es oportuno hacer un chiste de alguna situación y simular hechos para contar lo que aconseja desde su perspectiva, lo que hace que se vuelva viral en las redes sociales y esta vez no ha sido la excepción.

Karen Sevillano ha salido en defensa de un tema del que, según sus palabras, no les agradará a los hombres pues aseveró que ha estado viendo muchas mujeres embarazadas,

“Si una pareja decide, o sea los dos, tener un hijo, el hombre debería estar de acuerdo en mantener a la mujer como mínimo dos años. Sí mi amor, que la mantenga en su totalidad” — Karen Sevillano

Seguidamente reiteró cada una de las consecuencias físicas y emocionales en la mujer al tener la responsabilidad de quedar embarazada, y que con todo eso algunas mujeres en gestación tengan que salir a trabajar, situación con la que aseguró no estar de acuerdo.

“El hombre que quiera tener su hijo o su familia tiene que estar económicamente estable y capacitado, porque mujer embarazada y un hijo no es cosa suave. Si usted como hombre ve que usted no está económicamente capacitado no se ponga a decirle a la otra ‘Ay, tengamos un hijo, embarácese’ para después estar mandado a esa otra a trabajar y a ese hijo pasando penurias porque vos como hombre no está capacitado para tener mujer con hijo”, agregó Karen Sevillano

Posteriormente pidió que aquellos que se hayan sentido ofendidos a argumentar de que las mujeres solo quieren que las mantengan, y muchos menos aquellos que se excusen con compartir responsabilidades, que bien se puede hacer, pero que los hijos se desarrollan en el vientre de las mujeres y no de ellos, por lo que en ese caso no hay igualdad de condiciones.

La creadora de contenido decidió someter sus palabras a la opinión de la comunidad por lo que las reacciones no tardaron en llegar entre quienes le dieron la razón, mientras otros consideraban que debe ser mutuo acuerdo y otros que aseguraron que era mejor no tener hijos.