Jessi Uribe desata las críticas por su “camisa de mantel”: “Lo está vistiendo Paolita”

Jessi Uribe sigue dando de qué hablar. El cantante de música popular ha estado en boca de todos, no solo por sus demostraciones de afecto hacia su esposa, la también artista Paola Jara, sus conciertos y rutinas de entrenamiento físico, sino que ahora también es blanco de críticas por la forma en cómo se viste.

Recientemente, el intérprete de “Dulce pecado” publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se muestra con una camisa blanca. Al parecer, se la habría tomado antes de salir en un espectáculo en Cali. Sin embargo, las reacciones sobre su atuendo no se hicieron esperar, desatando comentarios de todo tipo. Además del vestuario, los internautas se refirieron al supuesto uso de maquillaje en sus presentaciones.

“Pero ¿por qué se está poniendo los manteles? Estos artistas creen que cualquier trapo se les ve divino”; “Mi Jessi eres muy lindo, ya estás muy metrosexual, como que te maquillas y esa ropa, uy no, ya no te vez tan masculino”; “Esa camisa esta muy extraña, parece de un niño para bautizo”; “Me encanta, pero no es necesario vestirse así tan extravagante”; “¿No había blusas para hombre?”; “Lo está vistiendo Paolita”, escribieron los cibernautas en la cuenta personal de Jessi.

Otros apoyaron al famoso antioqueño, mencionando que su ropa es muy actual y le pidieron hacer caso omiso a las críticas.

“Esas camisas son las últimas tendencias. Te va muy bien. La encuentro espectacular”; “Si usted se siente bien, esa es la ropa que debes usar, los artistas tienen que innovar”; “Quién dijo que uno se tiene que vestir para darle gusto a los demás, él se la colocó por qué sencillamente le gustó y punto”.