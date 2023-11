Claudia López aparte de ser la actual mandataria de la capital del país, siempre se ha mostrado activa en redes sociales en eventos culturales, convirtiéndose en dan número uno de los conciertos en vivo. La última vez que se le fue vista en un evento de esta magnitud, fue en el cierre de Rock al Parque 2023 viendo a Aterciopelados, evento que rompió récord de asistencia de 390.000 personas.

Por su parte, Karol G se ha convertido en una de las artistas colombianas más influyentes dentro del género por ventas de discos, liderando charts y plataformas de streaming, y por supuesto, la millonaria suma que recaudó en Estados Unidos durante los 33 conciertos.

Este fue el ‘oso’ que pasó Claudia López con Karol G

En entrevista con Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva’, la Alcaldesa comentó el ‘descache’ que tuvo con Karol G hace unos meses “Soy una Groupie total. Eso es lo que a uno no le puede pasar. Vino a dar su concierto llegué allá, salté, brinqué. Entonces el Gerente me dijo si quería ir a saludarla. Cuando llegamos ya iba a salir al escenario y no alcanza, pero aquí está el papá y la hermana. Entonces le digo a la hermana si quieres cruzamos números para seguir en contacto. La hermana me dice ’si, usted debe tener mi número porque yo le escribí el año pasado.”,

Esto fue una sorpresa para la mandataria, ya que no lo podía creer “¿KarolG escribiéndome a mi teléfono? Si, le escribimos que íbamos a venir a este concierto y que queríamos hacer algo adicional en Bogotá (...) empiezo a escribir el número y me sale el mensaje de seis meses atrás y yo decía Dios mío esto no me puede estar pasando”

Ante dichas declaraciones, los internautas también respondieron a lo sucedido entre Claudia López y Karol G “Me muero donde me llagué a pasar eso”.