¿Si se soportan?: Lincoln Palomeque reveló detalles de su relación con Carolina Cruz

Después de finalizar su relación con Carolina Cruz luego de diez años de relación, el actor poco se había pronunciado sobre su separación con la presentadora, llegando al punto de bloquear los comentarios de sus publicaciones por un tiempo debido a los diversos comentarios y rumores que podrían surgir sobre los motivos reales de su separación.

Luego de que la presentadora decidiera darse una nueva oportunidad en el amor, Lincoln tampoco se pronunció al respecto, manteniéndose al margen de la situación. Después de esto, al actor tampoco se le ha vuelto a ver en compañía de alguna pareja sentimental en sus redes sociales. Pero lo que sí es cierto, es que al tener una relación indiscutible con Carolina por la crianza de sus dos hijos en común, el actor comentó sobre los momentos compartidos con los pequeños Matías y Salvador.

¿Sí se soportan?: Lincoln Palomeque reveló detalles de su relación con Carolina Cruz

En su paso por Sevilla en los Latin Grammy, ‘‘La Red’ por fin pudo entrevistar al actor para dar las declaraciones que muchos estaban esperando: Su relación actual con Carolina Cruz. Frente a ello mencionó “Esa parte funciona a la perfección porque obviamente los niños son felices. tengo acceso a ellos todo el tiempo. No hay ningún problema. El 31 cerca de los niños, lo tenemos super claro con Caro. Si no hay conflicto entre los papás, es lo más normal, y qué bueno que sea así”. Dichas declaraciones dan a entender que la relación de la ex pareja es completamente sana por e bienestar de sus dos hijos pequeños. Así mismo, se vio cómodo en medio de la entrevista que dicho medio estaba buscando hace rato.