El 22 de noviembre de 2021 el estilista Mauricio Leal fue asesinado junto a su madre en su propia casa, al parecer por su propio hermano, Jhonnier Leal. El estilista se habría vuelto reconocido por ser el estilista de varias celebridades del mundo del entretenimiento como Shaira, Fanny Lu, Tatiana Rios, Farina y Laura Acuña por mencionar algunas. Shaira, fue la cantante que más se pronunció frente al proceso de investigación, y la manera en la que la justicia colombiana estaba llevando a cabo, llegando a denunciar inconsistencias.

Otra de las cantantes que se pronunció al respecto, y le brindó varios homenajes en sus redes sociales, fue Fanny Lu, de mostrando la cercanía que ambos tenían detrás de las cámaras, y del apoyo mutuo que se brindaron durante el tiempo que compartieron juntos dentro y fuera del salón de belleza. Pero a un año de su inesperada muerte, uno de los amigos cercanos le entregó un detalle a la cantante que habría sido planeado por el fallecido estilista.

Este fue el regalo que Mauricio Leal le habría dejado a Fanny Lu

Mediante un video en redes sociales, uno de los amigos de ambos, le hizo entrega a Fanny Lu el regalo que Mauricio Leal le había querido dar a Fanny Lu y no pudo. El regalo consistía en una silla de salón con su nombre grabado en el espaldar. Durante la entrega, ambos no pudieron contener las lágrimas al recordar al estilista, y al deseo que no pudo cumplir en vida, pero que sus amigos cercanos se encargaron de hacerlo realidad.

Las reacciones no se hicieron esperar “Yo aquí llorando cuantos más . A Mauro siempre en el corazón de todos y tu mamita también besos abrazos hasta el cielo”, “Que bonito detalle! ¡Hermoso!”