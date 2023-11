Carolina Cruz se destapó y reveló si hay planes de matrimonio y un nuevo hijo con su novio Jamil Farah

La tulueña Carolina Cruz, decidió darle una nueva oportunidad al amor en este 2023, luego de haber terminado su relación en el 2021, con el actor cucuteño Lincoln Palomeque. El encargado de alegrar nuevamente su corazón, es el piloto Jamil Farah, de quien ‘Caro’, decidió contar un poco más y reveló si está entre sus planes tener un hijo con él.

Luego de que se confirmara su relación con Farah, son muchos los rumores web que se han generado en la web, respecto a este vínculo que tiene de por medio 12 años de diferencia. Ante esto, la mujer, de 44 años, decidió hablar sobre el tema a la Revista Semana , en dónde habló si tiene planes para casarse, y si ha pensado en otro ‘pequeño’, que complemente la alegría que le dan sus hijos, Matías y Salvador:

“Nunca hemos hablado de eso, para nada.(...) Seguimos en plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata”, fueron las palabras de la vallecaucana respecto a los ‘cotilleos’ de internet, en los que insinúan que la presentadora de ‘Día a Día’, estaba a punto de enfrentarse al altar con su nuevo novio.

“Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando. (...) Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversando. (...) Ahora no, cero”, manifestó Cruz respecto a la posibilidad de tener un nuevo hijo en este momento de su vida.

