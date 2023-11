“Estoy en guerra por mi vida”: Jessica Cediel apareció en redes con un duro mensaje

En cada una de sus publicaciones Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ahora se ha mostrado orando con un mensaje más que revelador.

“De rodillas ante el Rey! 👑 🙌 😍 🤍 ✝️ Y si… está soy yo. Ésta es la Jessica que tal vez no están acostumbrados a ver… pero déjenme decirles que sin esta Jessica íntima, la figura pública de Jessica Cediel que ustedes conocen no sería nada. 🙏🏻 ¡En Dios encontré mi paz! Después de tantos quebrantos, de llorar lágrimas de sangre desde lo más profundo de mi corazón por situaciones que ustedes ni se imaginan. 💔 Recuerden que cada uno de nosotros lleva su propia carga, así que seamos más misericordiosos a la hora de juzgar🙏🏻 Yo no digo que todo el mundo debe pensar o creer lo que yo creo, no se confundan. Cada quien es libre”, escribió en primera instancia Jessica Cediel.

Seguidamente agregó que desde su posición como una pública en la que Dios la puso seguirá compartiendo su fe con orgullo. Indicó que ella no se considera perfecta y que tampoco pretende serlo. Y se definió como una persona normal, débil, frágil, pecadora, con errores y tropiezos. Al tiempo que aseguró que seguirá enfrentando las burlas de la gente, así como cada señalamiento que le hacen.

“Estoy en guerra por mi vida, por mi espíritu, por una eternidad junto a Él en la tierra prometida. Y si eso implica enfrentar señalamientos y burlas estoy dispuesta. Y si eso implica ganar más almas para el Señor estoy dispuesta. Pasé de ser una víctima más de las tinieblas de este mundo para ser una guerrera del ejército celestial. Recuerden que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra entidades y potestades. ¡Solo amor para todos por aquí! 💖 🙏🏻 💋”, escribió Jessica Cediel.