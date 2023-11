“No me da la hijue**** gana”: Silvestre Dangond se cansó de los chismosos y se salió de sus cabales en entrevista

El cantante vallenato Silvestre Dangond, ha dado de qué hablar en las redes sociales luego de que en una entrevista se saliera de sus cabales y llenara de ‘madrazos’ a muchos que lo critican. El nacido en Urumita, en el departamento de La Guajira , no se guardó nada y más en un momento en el que su familia ha estado en el ojo público luego del millonario robo que sufrió en su vivienda, ubicada en la ciudad de Valledupar.

La cuenta de TikTok, ‘Portal Vallenato’, fue la encargada de dar a conocer las imágenes de la intervención del intérprete de ‘Loco Paranoico’, quien contundentemente respondió a quienes hablan mal de su vida, por el hecho de no publicar fotografías junto a sus familiares:

Esto le puede interesar: Laura Ojeda no rebaja de ‘resentida’ y ‘showsera’ a Day Vásquez por hablar de perfilamientos en su contra

“La gente a veces quiere ver que uno se vuelva sensacionalista en las redes, no ‘jodan’ no me da la gana. No me da la hijue**** gana, de postear una foto con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, en familia, porque no me da la gana; porque no tengo que darle gusto a la gente hijue****, que se mete en la vida de los demás”, manifestó el artista, quien semanas atrás estrenó su álbum ‘Ta Malo’.

“Hay gente jodida de la cabeza, que me doy cuenta, de que están excusados en un ‘X’, o en un Instagram, no hacen más nada que escribir ‘maricadas’ en las redes sociales, y no me da la hijue**** gana de darle gusto a esa gente. (...) Vivimos una vida normal, pero no los expongo tampoco a las redes sociales. (...) Siempre que montó una foto con mi hermano me recuerdan todo lo que pasó, porque la gente se ancla en lo malo”, añadió.

No se lo puede perder: Comediantes de ‘Fucks News’ en el ojo del huracán por burlarse de la muerte de ‘Lupi’, periodista de Blu Radio