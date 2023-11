“La más injusta”: Fans lamentaron la eliminación de Ryan Castro de ‘Yo me llamo’

Doble de Ryan Castro se despidió de la competencia de 'Yo me llamo' El imitador del reguetonero antioqueño fue eliminado. / Foto: Instagram @yomellamo

El doble de Ryan Castro lo dio todo en la noche de eliminación para permanecer en ‘Yo me llamo’, pero no pudo lograrlo. Los jueces votaron en contra del participante para que abandonara la competencia, dejando una gran vacío entre sus compañeros y el público. Sin embargo, los seguidores no estuvieron de acuerdo con la decisión, calificándola de “injusta”.

Según Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, el concursante no cumplió con las expectativas en comparación con los otros imitadores que se encontraba en riesgo de dejar el programa. La audiencia no estuvo conforme con el veredicto, señalando que hubo cantantes que olvidaron la letra y ese error era un motivo inmediato de descalificación.

“Que injusta eliminación, me gusta Carin, pero fue el que más falló, de verdad Ryan merecía quedarse”; “Para mi de todas las eliminaciones está fue la más injusta, merecía quedarse y el que debió irse es Carin León”; “Que pena con Ryan era muy bueno y dejar a Shakira que lo hace tan mal, es una decepción total de este reality”, fueron parte de los comentarios de los internautas.

Después de su salida, el doble del reguetonero antioqueño mencionó que seguirá perfeccionando su personaje para llevarlo a otros escenarios. Agradeció el apoyo de Pipe durante su estancia en el Templo de la Imitación y señaló que algunos detalles en su show llevaron a “la diva” y al maestro Escola tomar la decisión de retirarlo.

Lo que más impresionó al público fue un detalle de su vida que nadie conocía. En el programa “Día a Día”, reveló que recibió un disparo en la boca en un asalto y que aún mantiene la bala en el cuerpo, ya que de sacársela comprometería su vida. “Le agradezco mucho a ese accidente porque cambió mi vida rotundamente porque yo era muy callejero”, dijo el artista.