‘Yo Me Lamo’ entro en su última etapa de concurso, donde solo los participantes más cuidadosos y decididos a perfeccionar su personaje, tendrán la oportunidad de seguir compitiendo por el premio mayor. En la noche de eliminación de este 22 de noviembre, los jurados decidieron dejar por fuera al imitador de Ryan Castro, ya que para ellos, no cumplió con las expectativas en comparación de los otros participantes que estaban en riesgo.

Te podría interesar: César Escola comentó la verdad sobre la paternidad de su hijo en ‘Yo Me Llamo’

Como es costumbre, los eliminados pasan por ‘’Día a Día’ a contar su experiencia durante el tiempo que estuvieron en competencia. Durante la emisión de este 23 de noviembre, el imitador de Ryan contó una anécdota que nadie sabía del artista.

Te podría interesar: Reconocido actor de ‘Rigo’ estuvo detrás de la idea de la campaña ‘En el lugar equivocado ' de Davivienda ¿De quién se trata?

Ryan Castro de ‘Yo Me Llamo’ contó cómo un disparo en la boca le cambió la vida

En medio de la entrevista, el artista reveló que hace unos veinte años recibió un disparo en su boca en su tierra nata, Valledupar “Fue en el barrio. Casi nunca lo cuento porque marcó un antes y un después en mi vida. Pero le agradezco mucho a ese accidente porque cambió mi vida rotundamente porque yo era muy callejero, y mi mamá me regañaba mucho por eso. Ella me dice que yo soy un milagro de vida. Después de eso comenzó la evolución de mi carrera”, mencionó.

Además señaló que este incidente fue por un robo y no por una riña callejera “Me iban a robar pero a la final no me robaron nada porque no tenía nada. Me llevaron a la clínica y me dijeron que no me podían sacar la bala porque era muy peligroso, así que ahí la tengo conmigo todavía”.

Así mismo, llevaron a un médico especializado donde aclararon que la bala alojada en su cuerpo no corre ningún peligro para su salud ni para poder cantar, así que el cantante continua haciendo sus presentaciones de manera habitual.