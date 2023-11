“Después de 11 años”: Lucas Sampedro, hijastro de Catalina Gómez no ocultó su emocionó tras inesperada noticia

Lucas Sampedro es uno de los periodista de la cadena radial ‘Bluradio’, quien heredó su pasión por la comunicación y los medios de comunicación de su padre, Juan Esteban Sampedro, pues desde muy corta edad fue uno de los principales protagonistas de las diversas produciones que tenía a su cargo el Vicepresidente de entretenimiento de Caracol televisión y por supuesto, esposa, la famosa presentadora de ‘Día a Día’, Catalina Gómez. Ahora, el joven demuestra todo su talento junto a talentos como Jorge Alfredo Vargas y Camila Zuluaga y por supuesto, no dudó en celebrar la noticia que alberga de dicha al equipo de esta emisora.

Le puede gustar: ¿Así facturan en redes? Este es el lujoso destino en donde Alina Lozano y Jim Velásquez celebrarán su luna de miel

Aunque Lucas no suele ser muy activo a través de sus redes sociales, lo cierto es que no pasa desapercibido sobre todo en su cuenta de Instagram, en donde comparte uno que otro momento de su trabajo y con familia. Y es que hace pocas horas, se anunció que ‘Bluradio’ logró convertirse en la emisora más escuchada a nivel nacional obteniendo así este lugar en el horario prime de la mañana, es decir, entre las 06:00 am y las 10:00 am.

Ante el hecho, el hijo del vicepresidente de entretenimiento no dudó en referirse al tema, indicando: “Después de 11 años ‘Bluradio’ se convierte en la emisora hablada más escuchada en Colombia”, dejando clara su emoción por ser parte, ya desde hace algún tiempo de esta cadena.

También puede leer: ¿Mejor cantando que cocinando? Jessi Uribe chicaneó otra de las recetas maravilla de Paola Jara, sudado de pescado

Pero, Lucas no fue el único en celebrar, pues otras de las figuras que se destacan no solo en ‘Bluradio’ sino también en Noticias Caracol es su gran amigo, Jorge Alfredo Vargas también aprovechó para dedicar unas palabras: “Primer lugar de sintonia en Colombia. Gracias a nuestros oyentes”. Además, de agradecerle al equipo de trabajo de ‘Voz Populi’, una de las secciones de esta emisora.

Lo cierto es que Lucas antes de graduarse como periodista de la Universidad de los Andres, ya hacía parte de ‘Bluradio’, sacando a flote su más grande pasión y la respectiva preparación que ha tenido, ya que se ha convertido en uno de los integrantes más jóvenes del equipo, contando por supuesto, con el apoyo de los amigos de su padre quienes se han encargado de guiarlo en todo este proceso.