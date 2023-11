‘Yo Me Llamo’: Amparo Grisales se ‘emberracó' con participante al mencionarle que le gustan los hombres mayores

En la noche de este 22 de noviembre ‘Yo Me Llamo’ tuvo en el escenario a aquellos participantes que se encontraban en riesgo. Los imitadores de Shakira, Karin León, Luis Miguel, Ángela Aguilar, Ryan Castro y Vicente Fernández se enfrentaron para no ser eliminados del programa de imitación.

A este punto de la competencia, los jurados se están fijando en el mínimo detalle de los participantes para poderlos dejar en riesgo. Uno de los participantes que más le han recalcado su aspecto físico y el aumento de las canas, ha sido al imitador de Vicente Fernández, ya que en diferentes ocasiones había hecho caso omiso a las sugerencias del jurado.

Amparo Grisales se ‘emberracó’ con participante al mencionarle que le gustan los hombres mayores

En la noche de este 22 de noviembre el imitador logró pintarse más las canas, haciendo opinar a los jurados. Pero toda la discusión se dio detrás del escenario cuando Carlos Calero lo entrevistó y mencionó “A amparito le gustan los hombres sabios, maduros, serios y sobre todo uno que la sepa proteger”.

Ese comentario desató la molestia de la actriz y decidió responder en ese mismo instante “No tiene que ver en nada mi parte personal con lo que yo te diga acá como jurado, ¿vale? Entonces no necesito que nadie me proteja, yo lo hago sola y también Dios (...) también me gustan las canas, pero no en el contexto en el que tú lo estás diciendo, gracias”

Así mismo, los jurados fueron enfáticos en que cada vez van a ser más exigentes y que cualquier error hará que un participante quede en riesgo, o en su defecto, eliminado.