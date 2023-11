Reconocido actor de ‘Rigo’ estuvo detrás de la idea de la campaña ‘En el lugar equivocado ' de Davivienda ¿De quién se trata?

Durante el mundial del 2014 se hizo popular y en tendencia ‘En el lugar equivocado’ de Davivienda, quien con un humor muy particular hacía publicidad al banco, pero también resaltaba la temática mundialista. Esto hizo que en su momento se recrearan diferentes memes en redes sociales. Dicha campaña resultó tan popular que nueve años después, los colombianos todavía recuerdan dicha campaña.

Luego, en el 2018 la entidad bancaria también sacó al aire dicha campaña debido a la popularidad del mundial anterior, pero lastimosamente no tuvo el mismo éxito que en su momento, ya que algunas modificaciones de formato, y del presentador influyeron en la pérdida de interés de dicho comercial. Sin embargo, la idea original, marcó a todo el país y a los amantes del fútbol.

Reconocido actor de ‘Rigo’ estuvo detrás de la idea de la campaña ‘En el lugar equivocado ' de Davivienda

En una reciente entrevista con Los 40, Antonio Sanint reveló quien fue el creador de esta idea, que por sorpresa resultó ser un reconocido actor de la novela. El periodista le preguntó “¿Qué hay de cierto que el que hizo esa famosa campaña de ‘El lugar equivocado’ de Davivienda fue el señor Julián Arango?”, a lo que Antonio respondió “100% seguro. Él estaba trabajando en Le Burnet, y me acuerdo que me contó ‘Oiga se me ocurrió esta idea, y vamos a grabar este comercial”.

Cabe recordar que Julián Arango actualmente se encuentra interpretando a Evaristo Rendón en ‘Rigo’, la más reciente producción del Canal RCN, un personaje antagónico que a pesar de su carácter, en sus redes sociales le han mostrado bastante cariño por su interpretación.