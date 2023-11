The Chainsmoker, Nervo y Jonas Blue serán los artistas invitados de SUENA VOL.2

La música conecta a las personas y es el lenguaje universal con el que podemos expresar cada una de las emociones que llevamos dentro. SUENA VOL. 2 Trae a Bogotá más diversidad musical, yendo desde el electrónico hasta el urbano. El próximo 17 de febrero del 2024 la fiesta no parará y por si fuera poco aún vendrán muchas más sorpresas ¡Bogotá SUENA!.

The Chainsmoker

El ‘Headliner’ de Suena Vol.2 es The Chainsmoker, un dúo de Dj’s originarios de New York. Los integrantes son Drew Taggart y Alex Pall. La agrupación nació en el 2012. Como otras bandas, en un inicio se dedicaron a los covers y luego empezaron a publicar sus propios sencillos. Su tema ‘Closer’, junto a Halsey, es el más exitoso que tienen. El videoclip tiene más de 2 mil millones de vistas en YouTube. Su único disco, ‘Memories… Do Not Open’, fue publicado en el 2017. En los Premios Grammy de 2017, el dúo recibió el galardón de Mejor Grabación Dance gracias a «Don’t Let Me Down»,

Jonas Blue

Guy James Robin, más conocido como Jonas Blue, es un compositor, productor y DJ del género tropical house. Para finales de 2015 alcanzó gran reconocimiento por ser el autor de una nueva versión del tema ‘Fast Car’ de la cantante estadounidense Tracy Chapman, esta producción lo posicionó en el segundo puesto de las listas musicales británicas.

Nervo

También conocidas como The Nervo Twins, son las hermanas australianas Miriam y Olivia Nervo. A sus 16 años, eran reconocidas en el mundo del modelaje por su innegable belleza, pero su gusto por la música las hizo seguir por ese camino, fue así como a sus 18 años firmaron con Music Publishing Sony / ATV y empezaron una exitosa carrera en la composición.

Precios de SUENA VOL.2

Los precios para este encuentro musical en el Movistar Arena van desde los $91.000 hasta los $376.00 dependiendo la localidad del recinto. Las boletas al público general ya está disponible y podrán ser adquiridas a través de la página oficial de Tu Boleta.