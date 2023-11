Jenny López ‘parpadeó’ y Jhonny Rivera aprovechó para pegarse una ‘escapadita’ con su ex Luz Galeano y Andy

El cantante pereirano Jhonny Rivera es considerado para muchos como uno de los máximos referentes de la música popular, mismo que no solo da de qué hablar en las redes sociales por su talento en tarima, también por su actual relación sentimental con la joven Jenny López, la cual paso por una dura prueba luego de que al intérprete de ‘Acapulco’, tuviera un encuentro con su ex pareja Luz Galeano.

Ya son más de 3,3 millones de seguidores los que acumula el risaraldense en su cuenta de Instagram, plataforma que fue testigo de un momento inesperado, luego de que en un videoclip, Andy Rivera apareciera totalmente feliz en compañía de su papá y su mamá.

En el video quedó evidenciado, que a pesar de haber terminado su vínculo sentimental desde hace ya varios años, Galeano y Rivera, mantienen una comunicación basada en el respeto, y tratan de tener la mejor energía cuando se encuentran con su hijo. Pero, este suceso no paso desapercibido en los comentarios del clip, lugar en el que algunos pedían a gritos que analice su vida amorosa y vuelva a intentar algo con Luz:

“Opino que con ellas es con quien debería compartir el resto de su vida”, “Este sí sería un trío familiar perfecto en redes”, “Esas miradas entre ex, están sospechosas”, “Aún no me explicó por qué terminaron su relación, deberían volver”, y ”Ejemplo de madurez”, fueron algunas de las reacciones, a las cuales se sumó López con un corto mensaje: “Lindos”, acompañado de un corazón y un emoji enamorado.

