Picarón: Sebastián Martínez se llevó una sorpresa al entrar a un baño de mujeres

Sebastián Martínez le contó a sus seguidores que se llevó una gran sorpresa cuando por accidente terminó entrando a un baño de mujeres, contando la pícara anécdota en una de sus historias de Instagram. También aprovechó para hablar de algunas complicaciones que sufrió horas antes de esta curiosa anécdota.

El actor suele compartir varios detalles a través de sus redes sociales, desde su faceta en el mundo del entretenimiento con avances de sus proyectos, mostrando también sus viajes y su vida en familia, además de una que otra ocurrencia y anécdota que hace reír a sus seguidores en el proceso.

Y a propósito de esto último, el colombiano decidió compartir una pequeña pero íntima experiencia que vivió hace pocas horas al entrar en un baño de damas por equivocación, indicando que se llevó una gran sorpresa en el proceso.

En el breve clip dejó ver que durante su equivocación terminó topándose con una mujer, la cual le dejó un inesperado mensaje que lo hizo sonreír y hasta agradecerle a la señora en cuestión.

“Me acabo de meter al baño de mujeres, no me di cuenta, momento dificil. Una señora salía y me dijo: ‘ah bueno, bienvenido igual’. Y yo: ‘bueno, muchas gracias”, contó Sebastián Martínez con una sonrisa en su rostro.

Sebastián Martínez tuvo una racha complicada ese día

Además de haberse equivocado al entrar al baño de mujeres, el actor contó previamente que tuvo otro inconveniente ese mismo día, indicando que estuvo a punto de llegar tarde a una pauta de grabación debido a que su alarma no sonó.

“Literal tenía que estas a las 7:00 en el set. Me levanté a las 6:50, no me sonó la alarma. Qué momento tan horrible, ¿no? Qué momento tan desagradable. Baño de gato, pero se llegó”, contó Sebastián Martínez mientras estaba en la sala de maquillaje del set.

El colombiano también publicó un divertido meme que describía perfectamente la situación que tuvo que enfrentar temprano al luchar contra el tiempo.