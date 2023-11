“La parejita sería lindo”: Sebastián Martínez rompió su silencio y confesó si espera un hijo con Kathy Sáenz

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos en países como Colombia y México, pues desde hace varios años ha sido la principal figura en telenovelas como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Rosario Tijeras’ y ‘Pálpito’. Además, se ha convertido en el ‘amor platónico’ de varias televidentes quienes no le pierden el rastro en ninguna ocasión. Aún más, por su sonada relación con la también actriz y empresaria Kathy Saenz con quien tuvo su primer hijo, Amador, pero la serie de rumores no han faltado por los supuestos rumores de un nuevo integrante a su familia. Sin embargo, Sebastián y Kathy rompieron su silencio y revelaron si están en la espera de su segundo hijo.

Le puede gustar: “La agarran conmigo para victimizarse”: Amparo Grisales salió a defenderse tras la eliminación de Yo me llamo Celia Cruz

El mencionado clip que fue compartido a través de las respectivas redes sociales de la marca de Kathy, que en un primer momento, se muestra un hoja de papel, en la que se lee: “Necesito que hablemos urgente, Tián”. Seguidamente, aparece la empresaria pensando en si llamar a su pareja y luego de esperar algún tiempo, el actor terminó llegando a su hogar en medio de la tensión por lo que ocurre, Sebastián le expone que siente que Kathy esta muy rara desde hace varios días y por ende, quiere conocer que es lo que sucede preguntandole si está embarazada.

Ante el hecho, Saénz en medio de varias risas, reiteró: “¿Embarazada? no, como se te ocurre, no nada sino nos va a nacer un nuevo hijo pero es pure beauty, vamos a tener envios a México y Estados Unidos”. Lo cierto es que la emoción por parte de Sebastián en medio de esta actuación no se hizo esperar, destacando: “la parejita también sería lindo”.

También puede leer: Que no sea usted el Grinch de la cuadra: Ikea lanzó ‘ofertón’ para temporada navideña por menos de 50 mil

Eso sí, las diveras muestras de cariño no se hicieron esperar dejando claro que el proyecto de hacer crecer su empresa viene desde hace un buen tiempo y ahora están felices por poder cumplir este logro, además de su excelente actuación Kathy agregó: “Sebastián estaba convencido de un gran misterio, pero la revelación lo sorprendió. No es un bebé en común, es nuestro lanzamiento internacional”.