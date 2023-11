Kika Nieto comparte foto de su niñez y dice que contará por lo que ha está pasando

Kika Nieto continua en la creación de contenido para toda su comunidad digital en la que se pasea por recetas, tips y algunas veces mensajes que llaman a la reflexión y es que al ser una reconocida influenciadora ha sabido cómo usar esa herramienta en pro de toda su comunidad digital.

Sin embargo, tal parece que recientemente ha sido la gran excepción, pues ha desplegado unas palabras que una foto de ella cuando era estaba en su infancia y en la que expone que está pasando por diversas situaciones en su vida.

“Erika ♥️ Por aquí me conoces como Kika. Somos la misma persona, pero Kika es un porcentaje de Erika. Hace un tiempo entendí que compartir el 100 % de mi vida a veces no era tan buena idea, pues exponía mi vulnerabilidad a personas que la cuidaban, pero también a personas que no. Últimamente he estado pasando por diferentes cositas en diferentes ámbitos que en su momento te contaré, les sacaremos storytime, moralejas y lecciones aprendidas”, escribió en primera instancia Kika Nieto.

Seguidamente precisó que es punto débil para ella por lo que se lo reservará. Y agregó que entre tanto continuará en la producción de contenido para toda su comunidad digital, pero por los momentos sin revelar más nada al respecto.

“Pero mientras represente un punto tan débil para mí, prefiero guardármelo y atravesarlo sin exponerlo todo por aquí. Quiero entretenerte y publicar contenido que te aporte cosas buenas, pero también quiero cuidarme y hacer lo mejor para mí y para quienes amo. ¡Gracias desde lo más profundo de mi corazón por tu paciencia y cariño! Te amo y aquí estaré independientemente del momento que viva. porque de todo aprendemos, crecemos y mejoramos y siempre querré hacer eso a tu lado ♥️”, finalizó Kika Nieto.

Es de recordar que desde el pasado mes de septiembre han surgido diversos rumores de la supuesta separación de Kika Nieto y Santi Maye, algunos hasta aseguraron que finalizaron su matrimonio ya que no se les ha visto juntos en las redes sociales.