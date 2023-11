Silvestre Dangond respondió con groserías a quienes lo critican por no subir fotos de su familia

No aguantó más. Silvestre Dangond explotó contra quienes lo critican por no subir fotos de sus familiares en redes sociales y para demostrar su molestia soltó varias groserías durante una entrevista. En el video, el artista mencionó que no estaba dispuesto a seguir el juego de comentarios malintencionados y que la gente solo “se ancla en lo malo” de su vida.

En un audiovisual publicado en las plataformas digitales, el intérprete de “Las locuras mías” y “Cásate conmigo” dio una contundente despachada a quienes lo cuestionan por no publicar imágenes de sus parientes, incluso, pronunció varias groserías frente a las cámaras.

Le puede interesar: ¿Con keratina y parecido a Peso Pluma?, Silvestre Dangond volvió irreconocible de su crisis de depresión

“La gente a veces quiere ver que uno se vuelva sensacionalista en las redes, no joda, no me la pu.. gana de coger y postear una foto con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, en familia, porque no me da la gana, porque yo no tengo que darle gusto a la gente hijue...que se mete en la vida de los demás”, expresó muy molesto el cantante de vallenato.

Después continuó diciendo que hay personas afectadas mentalmente y solo están pendiente de su Instagram para criticarlo, escudándose en perfiles falsos.

“Yo fotos con mi mamá, tengo todas las que tú quieras, viaja a Miami, mi papá viaja a Miami, nos vemos en Miami, yo voy a Valledupar, y vivimos una vida normal, pero no los expongo tampoco en las redes (...) Siempre que monto una foto con mi hermano, me recuerdan lo que pasó porque la gente se ancla en lo malo, nunca piensa en lo bueno”, mencionó Silvestre.

En redes, los seguidores reaccionaron a las declaraciones de Dangond y respaldaron su decisión de proteger a sus seres queridos. Uno de ellos fue el cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien respondió: “De acuerdo hasta en el último pu%#\>{*~zo 😂”.

“De acuerdo, ¿por qué exponer la familia en redes, para darle gusto a quién?”; “Así se habla , muy de acuerdo contigo, naciste para ser feliz, no para cumplir las expectativas de nadie te aplaudo y te felicito”, escribieron los internautas.