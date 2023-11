“Por fin buena música”: Peter Manjarrés sobre nuevo disco de Silvestre Dangond

Hace poco la nueva producción discográfica del cantante Silvestre Dangond que lleva por nombre ‘Ta Malo’ vio la luz ante la expectativa de sus seguidores que llevaban tiempo esperando nueva música.

Puede leer: ¿Hijo de Martín Elías será papá?

El disco está compuesto por 15 temas entre los que están: ‘Coño, ¿Qué Pasó?’, ‘Esa Mujer Es Mía’, Tu Pretendiente’, ‘Bacano’, ‘Ni Media Llamada’, ‘Tu Libro Favorito’, ‘El Vallenato Es Silvestre’, ‘Primero Fue Mía’, ‘El Cocuyo’, ‘La Vallenata’, ‘La Cometimos’, ‘Estoy Copetón’, ‘Tú Por Allá Y Yo Por Acá’, ‘Nuestro Universo’ y ‘¿Qué Quieres Que Haga?’.

El lanzamiento ha ocasionado una diversidad de reacciones ya que una de las criticas que había recibido antes Silvestre Dangond es que haya dirigido el foco musical a otra genero o mezclado con vallenato.

Uno de los primeros en opinar ha sido el odontólogo y cantante Peter Manjarrés, y es que el intérprete de ‘La Que No Me Conoce’ escribió en las redes sociales que ya escuchó la nueva producción de Silvestre Dangond, pero con unas palabras que no fueron muy bien vistas por algunos.

“Felicitaciones hermano @SilvestreFDC buen álbum, ta bueno. Y lo mejor, por fin buena música. 👏👏👏”, escribió Peter Manjarrés y derivó en varias reacciones por parte de la comunidad digital.

Felicitaciones hermano @SilvestreFDC buen álbum , ta bueno. Y lo mejor, por fin buena música . 👏👏👏 — petermanjarres (@PeterManjarres) November 2, 2023

“Uno no sabe si esto es una autocrítica o qué 🤷🏻‍♂️ No sé si se le olvida que él hace parte de ese mundo de la música y sobre todo y por si cree que no nos damos cuenta también de los que ahora solo se limitan a hacer música comercial (desechable) y reencauchar éxitos🤦🏻‍♂️Si es autocrítica lo👏”, escribió uno de los seguidores consiguiendo la aclaratoria del cantante de manera inmediata.

Si eso fue lo q quise decir que por fin salió un buen álbum musical. Nada de música ajena. ( cover) Ya esta bueno . Por fin buena música. 👍 — petermanjarres (@PeterManjarres) November 2, 2023

“Si eso fue lo q quise decir que por fin salió un buen álbum musical. Nada de música ajena. (cover) Ya está bueno. Por fin buena música. 👍”, agregó Peter Manjarrés. Pero la aclaratoria al parecer no fue suficiente porque momentos más tardes volvió a publicar con respecto al tema para explicar lo que quiso decir.