Karol G y Feid entre los 10 artistas latinos del año de Billboard

Como en otras oportunidades Billboard ha preparado lo que es su lista de artistas del año y para este 2023 la primera posición le correspondió por quinta vez al puertorriqueño Bad Bunny. El cantante se encuentra en la actualidad promocionado su más reciente producción discográfica que lleva por nombre ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’ en medio de críticas por éxito del tema ‘NostalgIA’ creado por un chileno con Inteligencia Artificial.

Entre tanto, el cantante de corridos tumbados Peso Pluma se queda con la segunda posición entre los 10 artistas latinos del año de Billboard y es que el impulso de su carrera y la manera en la que ha conectado con su público a nivel mundial ha sido más que exitosa.

Karol G se queda con la tercera posición, “La Bichota” con sus álbumes ‘Mañana Será Bonito’ y ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ ha llenado una infinidad de estadios en los que se presenta con su gira. Además, es una de las colombianas más cotizadas no solo en el continente, sino fuera de él.

“No solo es la Bichota Season, es el año de Karol G. La estrella colombiana ocupa, por quinto año consecutivo, el puesto más alto para una mujer en la lista de Top Latin Artists de fin de año. En la lista general Top Artists de fin de año, es la única mujer latina que figura en el top 25, en el puesto No. 23. En el ranking Top Artists-Female, es la No. 6. Cabe destacar que este año su álbum Mañana Será Bonito hizo historia como el primero en español de una mujer en llegar al No. 1 del Billboard 200 en los 67 años del chart”, indica la publicación de Billboard.

A la lista le siguen Fuerza Regida, Eslabón Armado, el puertorriqueño Raw Alejandro, Grupo Frontera, Junior H, mientras que en la novena posición el cantante colombiano Feid, quien con el exitoso lanzamiento de su álbum ‘Mor, No Le Temas a la Oscuridad’ se coló en el puesto más alto de su carrera en el ranking Top Latin Albums. Otros colombianos que siguen en la lista son Shakira en el puesto 14, Manuel Turizo en el 20, Kali Uchis en el 32, J Balvin en el 35 y Maluma en el 42.