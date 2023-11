Laura Pausini no descarta colaboración con Rauw Alejandro para grabar ‘Se Fue’ tras Latin Grammy

Recientemente la cantante italiana Laura Pausini estuvo de invitada en la Cadena Dial junto a la presentadora Patricia Imaz y estuvieron hablando sobre lo que fue la presentación del puertorriqueño Rauw Alejandro en los Latin Grammys.

Puede leer: “Me enamoro de ella”: el trend viral de TikTok de latinos con sus parejas de otros países

Es de recordar que el cantante decidió iniciar su show con uno de los más grandes éxitos de Laura Pausini como lo es la canción ‘Se Fue’ la cual es una canción de desamor en el que por más que la persona insiste ante el rompimiento asegura que no dejará de quererla, y lo hizo también en medio de lágrimas.

“Y Rauw me dice no te voy a dar el premio, pero te haré una sorpresa. Porque Rauw fue inmediatamente después de mi premio y empieza la canción que es ‘Se Fue’ y déjame decirte algo me gusta más su versión que la mía, es la verdad. Es que mi versión es de hace 30 años, cuando la escucho ahora la siento muy lenta, es bellísima, o sea gracias Rauw”, contó Laura Pausini.

Pero luego Patricia Imaz insistió en el recibimiento que ha tenido la versión del puertorriqueño en el público con el que piden que la grabe y otros que sugieren juntar a la italiana con él para remasterizar el tema. En medio de risas Laura Pausini confesó que le gustaría. “No sé, no se puede decir nada, porque hasta que no grabamos no sabemos, sería bellísimo, seria bellísimo”.

El tema de Laura Pausini interpretado por Rauw Alejandro es considerado como una directa repuesta ante la canción con la que su ex, la española Rosalía, inició la ceremonia al interpretar ‘Se Nos Rompió El Amor’ de la fallecida cantante Rocío Jurado.

La presentación de ambos generó todo tipo de debates en redes sociales en el que algunos aseguraban que eran indirectas del uno al otro mientras que otros decidieron darle una lectura de que el amor sigue vivo en ambos.