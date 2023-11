“No es fácil”: Daniela Ospina reveló su lado vulnerable después de dar a luz a Lorenzo

La relación entre Daniela Ospina y su ahora prometido Gabriel Coronel ha dado de qué hablar, no solo por la nueva oportunidad que ambos se dieron en el amor, sino porque desde que se comprometieron y dieron a conocer que serían padres, los comentarios no se hicieron esperar entorno a ello. Sin embargo, al ser uno de los momentos más esperados de la pareja y de sus seguidores, esta nueva etapa no ha sido nada fácil, sobre todo, para Daniela.

Al saber el género, la pareja decidió llamarlo Lorenzo Coronel Ospina, quien nació el pasado 11 de noviembre se ha robado las miradas y la atención del mundo del entretenimiento, seguidores de la pareja y cercanos a la familia. Pero hace pocas horas la empresaria y ex deportista se sinceró en sus redes sociales sobre la realidad de la maternidad y su sentir en estos pocos días de haber dado a luz al pequeño Lorenzo.

Daniela Ospina reveló su lado vulnerable después de dar a luz a Lorenzo

Mediante sus historias de Instagram, Daniela interactuó con sus seguidores donde uno de ellos le preguntó “¿Cómo vas con la lactancia?”, a lo que ella respondió “Vamos muy bien, insisto, en mi opinión no es fácil, pero @mamasinpenas ha estado acompañándome. No hubiera sido posible estos primeros días sin ella”.

Además, la pareja también decidió compartir hace unos días el rostro de Lorenzo con una pequeña galería fotográfica sobre sus primeros días en los brazos de sus padres desatando una ola de comentarios positivos en sus publicaciones.