Natalia Ramírez contó cómo se dieron cuenta del éxito de ‘Yo soy Betty, la fea’: “¿Por qué vienen acá?”

Natalia Ramírez, recordada por su interpretación de Marcela Valencia, en ‘Yo soy Betty, la fea’, habló sobre cómo se dieron cuenta del éxito de la telenovela, estrenada hace 24 años por RCN. En una conversación compartida a través de sus redes, la actriz también contó que las nuevas dinámicas en la televisión la han hecho alejarse de la pantalla chica y dedicarse más al teatro.

Al consultarla sobre si el elenco y los productores imaginaron el fenómeno en que se convertiría la historia de Fernando Gaitán, Ramírez señaló que nunca les pasó por la mente que el trabajo del equipo tendría éxito mundial.

“Nunca pensamos que fuera a tener éxito, ni siquiera nos dimos tanto éxito, ni siquiera nos dimos cuenta nosotros. Nos empezamos a dar cuenta cuando vimos a periodistas de otros países venir a entrevistarnos porque nosotros no podíamos salir del estudio, estuvimos dos años grabando Betty, entonces, ya venían de otras partes porque nosotros no podíamos ir sino ellos venían (...) Qué raro, por qué vienen acá, no es solo en Colombia sino que está pasando en otros países”, expresó Natalia en una entrevista.

Mencionó que luego de recibir la noticia de su elección como la antogonista de Beatriz Pinzón Solano sintió un poco de temor por el reto que implicaba el personaje. “Era una historia muy retadora, decía: ‘¡Dios mío! o nos damos contra la pared o la sacamos del estadio’, pero entre la mitad no vamos a estar porque era totalmente controversial”, recordó la artista.

En relación a su distanciamiento de la televisión nacional, Ramírez indicó que se encuentra en un proceso de “adaptación” a los nuevos formatos, que si bien son más prácticos, ya no existe la mística y la disciplina de años atrás. “La diferencia es enorme, en esa época no se podía llevar libretos al set, no se podía hablar en el set, el estudio era un ‘templo’ (...) Era encantador, no es que ahora no lo sea, es que ahora todo es más práctico”, expresó la actriz.

Para el 2024, los seguidores podrán disfrutar de nuevo su interpretación como la ex de Armando Mendoza, en la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’, la cual se transmitirá para Prime Video.