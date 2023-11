En redes hicieron un top de los presidentes más guapos de Latinoamérica ¿Quiénes están en la lista?

Una joven ecuatoriana ha decidido hacer un video en TikTok con un top, solo que no de los temas comunes como canciones o artistas que recoge esa red social, sino de los presidentes de Latinoamérica que considera más guapos.

Y es que tal parece que no solo se trata de reconocer si llevan bien o no sus respectivos gobiernos, pues sí, también hay quienes los califican por su belleza o no y en la corta lista solo ha seleccionado a cuatro de ellos.

Gabriel Boric por Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, quien hasta hace poco ostentaba ser el mandatario más joven de Latinoamérica, por sus 37 años, ocupa la cuarta posición. El gobierno del presidente Gabriel Boric Font inició el 11 de marzo de 2022.

Y desde entonces se ha mostrado con una imagen fresca y juvenil lo cual ha resultado más que atractivo para muchas personas.

Santiago Peña por Paraguay

Con 44 años Santiago Peña, presidente de Paraguay, ocupa la tercera posición. Peña sabe cómo combinar lo formal y lo informal a la hora de vestir dando paso a las miradas de sus seguidoras no solo en su país, sino en el resto del continente.

Santiago Pena es graduado como Economista de la Universidad Católica de Asunción, tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Estados Unidos.

Daniel Noboa por Ecuador

El pasado domingo 15 de octubre el empresario Daniel Noboa Azin ganó la segunda vuelta convirtiéndose así en el nuevo presidente electo de Ecuador. Con 35 años Noboa es el mandatario más joven del continente y el segundo en el top.

Junto a su esposa, Lavinia Valbonesi, mostraron la imagen fresca y familiar que escogerían los ecuatorianos para definir el rumbo de los próximos años. El mandatario comparte en sus rede sociales imágenes de su pasión como lo es el rock, así como su estricta disciplina de ejercicios.

Nayib Bukele por El Salvador

Finalmente, con 42 años, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ocupa el primer lugar en el top de los presidentes más guapos de Latinoamérica. Bukele era llamado el “presidente millennial” por su modernización sobre la figura presidencial que rompía los protocolos.

En la actualidad Nayib Bukele, aplaudido por muchos y cuestionado por otros, aspira su reelección como presidente de El Salvador. El mandatario ha generado una transformación positiva en la percepción de los salvadoreños sobre el rumbo de ese país y su posicionamiento tanto en la región como en el mundo.