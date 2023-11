“Que me haga un hijo”: nuevo gobernador de Córdoba enciende las redes

Erasmo Zuleta es un joven monteriano de 33 años que el pasado domingo 29 de octubre se convirtió en el nuevo gobernador de Córdoba. La vida política de Zuleta resalta desde el Congreso de la República en el que estuvo como Representante a la Cámara por Córdoba, en el periodo 2018-2022.

Con su presencia impulsó leyes que aportaron a los campesinos a través de créditos con tasas bajas. También, mediante una ley, les dio un espaldarazo a los emprendedores del país, obligando a los fondos de pensiones a que financiaran emprendimientos.

“Este triunfo es de todos 🙏🏼 Gracias a los más de 530 mil cordobeses que me apoyaron y me respaldaron en las urnas. Gobernaremos para todos y uniremos a nuestro departamento en un mismo propósito: Córdoba Pr1mero💙 🤍 💚 Cordobeses, ¡Estamos listos para trabajar! No tenemos tiempo que perder y desde ya estamos en la tarea de unirnos en un mismo propósito: CÓRDOBA”, escribió en redes sociales en agradecimiento.

Pero tras conocerse los resultados que lo dieron como ganador, en las rede sociales no solo han mostrado su apoyo a lo que es su plan de gobierno, sino de quienes han ido un poco más allá destacando las cualidades físicas del gobernador, por lo que lo han expresado en diversas publicaciones.

Esto luego que un usuario publicara capturas de pantalla de un video de las redes sociales del nuevo mandatario en el que sale solo con un short mostrando su pecho mientras tenía clases de surf cerca de San Bernardo del Viento el pasado mes de septiembre.

Muchas de las reacciones en redes sociales estuvieron elevadas de temperaturas entre las que destacan “Que me gobierne a mí también 🙈”, “Que me haga un hijo” y “Todos babeando por el gobernador de Córdoba, pero a mí no me gusta ni poquito no es lindo, solo está ‘bueno’”.

