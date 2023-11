“¿Subo videos e historias generando lástima?”: Cintia Cossio responde a críticas por su divorcio

Cintia Cossio y su hermano Yeferson recrearon una de las escenas más virales del éxito de todos los tiempos ‘Anatomía de Grey’ en la que el personaje de la doctora Miranda Bailey entra al rescate de Mark Sloan ante el asedio de otras mujeres por ser infiel.

“Este hombre es un… prostituto. Siempre ha sido un prostituto y tal vez siempre sea un prostituto, pero eso no es un secreto, él nunca lo ha ocultado. Todas sabían qué era cuando se involucraron con él y ahora están diciendo ‘pobre de mí, él no me llama, sale con otras mujeres’. Es indigno”, repite en perfecto lip sync Cintia Cossio mientras Yeferson le sigue la corriente.

Pero la también creadora de contenido para adultos agregó la frase “Yo describiendo a mi hermano. Siempre he dicho la verdad sobre él. 🙅🏻‍♀️” y la publicación no tardó en llenarse de reacciones con respecto al video de manera dividida entre quienes aplaudieron la actuación y quienes criticaron a Cintia Cossio por “mostrarse feliz” tras haberse divorciado.

“Ahora que no tiene marido se la pasa metida con el otro sin oficio que trata de la patada a los seguidores sabiendo él mismo que vive de esto”, “Pero si está separada ¿por qué ambos siguen usando el anillo de casados?” y “Mmmm... como se ve de feliz ella. Y que pasando por una separación risa me da”, destacan entre los comentarios.

Y precisamente ese último no pasó desapercibido ante Cintia Cossio quien le decidió responder de manera directa a la usaría “¿Subo videos e historias generando lástima?”. Varios de los seguidores se volcaron a apoyar a Cintia Cossio mientras otros le recomendaban a la usaría borrar su comentario.

Cintia Cossio responde a seguidora Foto: Instagram @soycintiacossio

La separación de Cintia Cossio y Jhoan López

Es de recordar que el pasado 16 de noviembre a través de un comunicado publicado en las historias de su red social Instagram dio a conocer la notica sin ahondar en las causas que los llevaron al divorcio tras pasar siete años casados y 12 años de relación.

“Les cuento que hace poco menos de un mes Jhoan y yo decidimos dar por terminado nuestro matrimonio, el cual duró 12 años. Las cosas no iban bien desde finales de agosto, tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar nuestra relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos daño”, indicó en primera instancia Cintia Cossio.

Seguidamente precisó que la separación, la cual se sitúa semanas atrás, se dio en medio buenos términos y más por estar Thiago en medio, el cual es producto de la relación.

“Termínanos en las mejores condiciones y obviamente seguiremos teniendo una excelente relación por amor al hijo que tenemos en común. Gracias por la atención prestada, no volveré a mencionar este tema por este medio”, finalizó Cintia Cossio.